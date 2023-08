Pred romunsko obalo eksplodirala mina

Costinesti velja za priljubljeno turistično destinacijo. Eksplozija je po navedbah oblasti odjeknila v vodi pri nasipu blizu hotela. Slišati je bilo močen pok, nato pa je bilo videti črn dim, so očividci poročali televiziji Digi24. Poročali so še o drugi mini, ki naj bi plula v bližini pristanišča Mangalija, a je mornarica navedla, da je to neutemeljeno.

Rusija je februarja 2022 napadla Ukrajino, od takrat pa sta vojskujoči se strani v Črnem morju postavili mine. Romunske, bolgarske in turške vojaške potapljaške ekipe razorožujejo tiste, ki so priplavale v njihove vode. Morje je ključnega pomena za prevoz žita, nafte in naftnih derivatov, saj si ga delijo Bolgarija, Romunija, Gruzija in Turčija ter Ukrajina in Rusija.

Romunija, ki je članica Evropske unije in Nata, ima 650 km dolgo mejo z Ukrajino, gosti ameriški sistem protiraketne obrambe in ima od lani na svojem ozemlju stalno nameščeno bojno skupino zavezništva.