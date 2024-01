Pred sedmimi leti dvignili desnico v fašistični pozdrav, zdaj obsojeni

Obsojeni so iz regije Lazio, stari od 50 do 60 let. Pred sedmimi leti so na nemškem pokopališču v Cassinu s fašističnim pozdravom počastili tam pokopane nemške vojake Tretjega rajha, ki so med drugo svetovno vojno padli na fronti. Pred tem so v videoposnetku na spletu pozvali vse "soborce", naj se pridružijo zborovanju, ki so ga sami označili kot fašistično.

Na prvi stopnji je sodišče v Cassinu vse tri oprostilo, oprostilna sodba pa je bila po pritožbi razveljavljena. Rimsko prizivno sodišče jim je zdaj torej prisodilo šest mesecev pogojne zaporne kazni.