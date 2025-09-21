Pred slovesom od Kirka na stadionu aretirali oboroženega moškega

Spominska slovesnost bo potekala na stadionu State Farm v Arizoni, ki lahko sprejme več kot 60.000 ljudi, poroča britanski BBC. Slovesnosti se bodo poleg Donalda Trumpa in JD Vancea udeležili tudi državni sekretar Marco Rubio in nekateri drugi vidni predstavniki vlade.
31-letni desničarski aktivist Charlie Kirk je bil 10. septembra ubit med javnim nastopom na univerzi v Utahu. Policija je po umoru aretirala 22-letnega osumljenca Tylerja Robinsona, ki se je dan po dejanju sam predal oblastem. Okrožni tožilec zvezne države Utah Jeffrey Gray je že naznanil, da bo za umor zahteval smrtno kazen.
Pred dogodkom, na katerem se bodo poslovili od Kirka, so oblasti na območju sprejele poostrene varnostne ukrepe. Po poročanju ABC Newsa so pristojni tudi že aretirali moškega, ki naj bi se izdajal za policista in na stadion prinesel orožje.
42-letni Joshua Runkles je bil obtožen nošenja orožja na prepovedano mesto in izdajanja za policista, je sporočilo Ministrstvo za javno varnost Arizone. Po plačilu varščine so sicer moškega že izpustili na prostost, motiv za njegovo ravnanje pa trenutno še preiskujejo.
Kasneje je sicer tiskovni predstavnik Kirkove organizacije Turning Point USA Andrew Kolvet sporočil, da je moški "opravljal varovanje za znanega gosta, ki se namerava udeležiti spominske slovesnosti". "Ne verjamemo, da je ta oseba skušala storiti karkoli zloveščega, vendar pa njegovo delovanje vseeno ni bilo izvedeno v sodelovanju z varnostno ekipo naše organizacije ali ameriško tajno službo," so dodali.
'Povezave med osumljencem in levičarskimi skupinami še niso našli'
Kirkov umor so sicer obsodili tako politiki z levega kot desnega političnega pola, Trump pa je umor povezal s političnim nasiljem, ki naj bi ga podžigala skrajna levica. Kirka je tudi označil za mučenika in hkrati napovedal, da mu bo podelil predsedniško medaljo svobode.
NBC News medtem poroča, da so jim trije viri, ki so seznanjeni s preiskavo Kirkovega umora, povedali, da preiskovalci še niso odkrili povezave med domnevnim strelcem in levičarskimi skupinami. Dva neimenovana vira sta dodala tudi, da bo Robinsona težko obtožiti na zvezni ravni. Osumljenec, ki je prebivalec Utaha, namreč ni potoval iz druge države, da bi umoril Kirka, prav tako pa aktivist ni bil zvezni ali izvoljeni uradnik.
Člani vlade ob tem pritiskajo na tiste, ki opozarjajo na Kirkova skrajna politična stališča, ki so za mnoge nesprejemljiva. Trump je denimo v četrtek podprl odločitev ameriške televizijske mreže ABC, ki je zaradi voditeljevih izjav o umoru Kirka ukinila večerno komično oddajo Jimmy Kimmel Live. S tem so se v ZDA znova sprožila vprašanja o svobodi govora.
Kirk, soustanovitelj konservativne politične organizacije Turning Point USA, je bil eden najvidnejših desničarskih aktivistov v ZDA in zaveznik Trumpa. Med drugim je bil podpornik pravice do nošenja orožja, nasprotoval je splavu in bil kritičen do pravic za transspolne osebe.
Znan je bil po provokativnih nastopih na ameriških univerzah in je v zadnjih letih močno vplival na politiko, saj je izdatno prispeval k Trumpovi podpori med mlajšimi volivci.
