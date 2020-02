Pred smrtjo je uspela povedati, da je avtomobil zažgal njen mož

Reševalci in policisti na kraju nesreče so bili pretreseni nad prizorom.

Poročali smo že, da so nekdanji član ragbi ekipe New Zealand Warriors Rowan Baxter, njegova žena Hannah Baxter in trije otroci, umrli v požaru avtomobila v Brisbanu.

42-letni športnik in trije otroci, Laianah, Aaliyahin Trey, stari šest, štiri in tri leta, so umrli na kraju nesreče, medtem ko je Hannah zaradi hudih opeklin umrla v bolnišnici. Njeni starši so razkrili, da se je pri zavesti na kraju nesreče obdržala še toliko časa, da je reševalcem povedala vse in tako poskrbela, da se njen mož ne bi izvlekel s svojim grozljivim zločinom. 31-letnica je utrpela opekline po 97 odstotkih telesa – uspelo ji je priti iz gorečega avtomobila, ki ga je z bencinom polil in prižgal njen odtujeni mož. Ker je vedela, da so njeni otroci znotraj vozila že umrli, je poskušala nujnim službam na kraju nesreče predati čim več informacij. "Do konca se je borila, da bi poskrbela za to, da bi v primeru, da preživi, bil kaznovan za to, kar je storil njenim otrokom. Mislim, da je po tem omedlela, a uspela jim je povedati veliko," so povedali njeni starši.

Odkar se je zgodila tragedija, je v javnost prišlo še več informacij o dogajanju pred umori. Avstralski portal 10 News First je razkril sporočila med Baxterjevo in njeno prijateljico, ki je želela ostati anonimna, o prihajajoči sodni bitki in upanju za prihodnost. 31-letnica je v sporočilu zapisala, da se veseli leta 2020 in hvalila policijo iz Queenslanda, ki ji je pomagala pobegniti pred nekdanjim partnerjem. "Končno imam vse otročke nazaj in vsaj za nekaj časa mi jih ne morejo vzeti, hvala bogu za izjemne policiste, ki so naredili vse v svoji moči. 2020 bo moje leto," je zapisala.

Hannahini starši so spregovorili o čustveni zlorabi, ki jo je trpela njihova hčerka, preden je moža leta 2019 z otroki zapustila. Nadzoroval je to, kako se oblači, s kom komunicira, sledil njenemu telefonu, prav tako pa jo je fizično zlorabljal. Njena družina je priznala, da razsežnosti teh zlorab dolgo niso prepoznali. Sue Clarke, mama 31-letne Hannah, je priznala, da čeprav se je njena hčerka bala, da bi ji lahko Baxter kaj naredil, nihče ni pomislil na to, da bi kaj storil tudi lastnim otrokom. "Prejšnji teden mi je rekla: ’Mama, misliš, da potrebujem oporoko? Kaj se bo zgodilo mojim otrokom, če me ubije? Če bo šel v zapor za umor, kdo bo dobil otroke?’"