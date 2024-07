Pred spopadom F-16 in Mig-31: kdo ima prednost?

Vojaški opazovalci so sicer potrdili, da bi letala F-16 znatno okrepila obrambne in ofenzivne zmožnosti Ukrajine, vendar so hkrati ocenili, da ne gre za čudežno orožje in dobava verjetno ne bo pomenila zasuka v razmerju moči v zraku. Mnenja analitikov so deljena, skeptiki pa opozarjajo, da se F-16 ne bo mogel meriti z najsodobnejšimi ruskimi letali in protiletalsko obrambo, razen v primeru, če bodo letala opremljena s sodobnim radarjem, avioniko in raketami zrak-zrak AIM-120 dolgega dosega.

MiG-31 in njegova najnovejša različica

Letalo MiG-31, ki je bilo ustvarjeno v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja kot zamenjava za MiG-25, je sicer počasnejše od svojega predhodnika, vendar ima bistveno večje zmogljivosti in večjo avtonomijo. Z uvedbo krepko modernizirane večnamenske različice MiG-31BM je letalo okrepilo svoje sposobnosti prestrezanja in povečalo svoj doseg.

Nadgradnja vključuje polnjenje goriva v zraku, nov radar in omrežno usmerjeno vodenje boja. Zaradi močnejšega ogrodja se je tudi njegova življenjska doba podaljšala z 2500 na 3500 ur letenja. MiG-31BM naj bi bil precej učinkovitejši od prejšnjih migov. Posodobljeni radar mu omogoča prepoznati zračne cilje do razdalje 400 kilometrov in lahko hkrati sledi 24 ciljem, od katerih jih lahko šest hkrati napade z raketami R-33S.

Ima tudi večnamensko zmogljivost, saj lahko uporablja rakete zrak-zemlja, protiladijske in protiradarske rakete. Poleg tega se ponaša z novejšimi večnamenskimi zasloni, upravljanjem HOTAS in drugimi izboljšanimi zmogljivostmi. Letalo ima infrardeči sistem za iskanje in sledenje, ki prepoznava cilje na oddaljenosti 56 kilometrov. Nosi lahko rakete zrak-zrak dolgega dosega R-33 in rakete kratkega dosega R-73. Ima osem nosilcev, na katerih je možno namestiti do 9000 kilogramov bojnega tovora.

Sicer naj bi se letala MiG-31BM, če je vsaj delno verjetni uradnim podatkom ruskega ministrstva za obrambo in posrednim izjavam ukrajinskega letalskega poveljstva, izkazala za uspešna v bojih v zraku, saj naj bi sestrelila več ukrajinskih lovcev mig-29 in su-27, predvsem z uporabo rakete zrak-zrak R-37M dolgega dosega. Na nebu naj bi za zdaj delovala neovirano, saj lahko operirajo izven dosega ukrajinske protiletalske obrambe.

Pa F-16?

Nizozemski obrambni minister Ruben Brekelmans je za ukrajinsko državno tiskovno agencijo Ukrinform nedavno dejal, da ukrajinske zaveznice vestno delajo na temu, da Kijev čim prej dobi letala F-16. Še vedno potekajo končno usposabljanje in vaje za ukrajinske pilote ter zemeljsko posadko, njihova prednostna naloga pa je nemoteno in zanesljivo vključevanje letal v zračne bojne operacije.

"Moram reči, da je to, kar so dosegli ukrajinski piloti, preprosto neverjetno. Nizozemski piloti potrebujejo več let, včasih tudi pet, da se naučijo upravljati F-16, ukrajinski piloti pa so to naredili v letu in pol," je komentiral za Kyiv Independent. Po napovedih naj bi se lovci in posadka F-16 najprej osredotočili na "operacije zračne obrambe" proti letalom, dronom in raketam ruskih zračnih sil.

A vendar se je tudi usposabljanje pilotov malce upočasnilo, predvsem zaradi slabega znanja angleščine nekaterih Ukrajincev in zelo omejenega števila pilotov in osebja v programih usposabljanja, ki jih vodijo predvsem ZDA. Zelenski je sicer junija dejal, da ima Ukrajina 30 pilotov, ki so pripravljeni in na voljo za usposabljanje, vendar je ZDA in zaveznicam težko usposabljati več kot dva ali tri pilote naenkrat, poroča ukrajinski časnik.