Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih

Predsednik tajske vlade Anutin Charnvirakul je potrdil, da je v napadu umrlo pet učiteljev in stara starša napadalca, ki si je nato sodil sam. Napad naj bi natančno načrtoval, pištola pa je bila v lasti dedka.
Ob napadalcu so našli pištolo in še več kot 30 nabojev. Po navedbah enega od učencev je bil fant zaradi učenja in šole pod velikim stresom.
Motiv za napad za zdaj še ni znan.
"Vsi, ki so ujeti v stavbi, naj se skrijejo, tesno zaprejo in počakajo na prihod reševalcev," je policija objavila na svoji Facebook strani, medtem ko je bila intervencija še vedno v teku. Kmalu zatem je storilec, ki je obiskoval deveti razred, storil samomor. Učenci devetega razreda so na Tajskem stari okoli 14 let.
Po navedvah policije je napadalec, preden je prišel v šolo, na domu ubil tudi svoja stara starša. Te informacije je nato potrdil tudi premier.
Podatki o številu smrtnih žrtev so bili najprej različni. Zaokrožile so informacije o štirih smrtnih žrtvah, zdravstveno ministrstvo pa je nato sporočilo, da je bilo v šoli ubitih pet učiteljev.
Policija je trupli starih staršev našla šele potem, ko so po streljanju v šoli odšli na njegov dom, da bi ga preiskali.
Eden na vsakih sedem prebivalcev ima orožje
Tajska ima eno najvišjih stopenj lastništva strelnega orožja v regiji. V obtoku naj bi bilo približno deset milijonov kosov strelnega orožja oziroma po eden na vsakih sedem prebivalcev. Pretekle obljube o poostritvi zakonodaje o posedovanju orožja niso preprečile ponavljajočih se strelskih napadov v državi.
Policija je denimo februarja ustrelila in aretirala najstnika, ki je streljal v šoli na jugu države, pri čemer je ubil ravnatelja šole, dva učenca pa sta bila poškodovana. Leta 2022 pa je nekdanji policist, oborožen s pištolo in nožem, vdrl v vrtec na severu države ter ubil 24 otrok in 12 odraslih, kar je bil eden najbolj smrtonosnih pokolov na Tajskem.
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