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Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih

Bangkok, 07. 08. 2026 08.50 pred 3 dnevi 2 min branja 19

Avtor:
STA N.L.
Po streljanju na šoli na Tajskem

Tajsko pretresa strelski napad komaj 14-letnega fanta. Najprej je ustrelil svoja stara starša, nato pa v šoli še pet učiteljev. 30 učencev je bilo ranjenih, od tega devet huje. Ranjeni učenci niso bili poškodovani med streljanjem, temveč med begom iz šole.

Predsednik tajske vlade Anutin Charnvirakul je potrdil, da je v napadu umrlo pet učiteljev in stara starša napadalca, ki si je nato sodil sam. Napad naj bi natančno načrtoval, pištola pa je bila v lasti dedka.

Ob napadalcu so našli pištolo in še več kot 30 nabojev. Po navedbah enega od učencev je bil fant zaradi učenja in šole pod velikim stresom.

Motiv za napad za zdaj še ni znan.

"Vsi, ki so ujeti v stavbi, naj se skrijejo, tesno zaprejo in počakajo na prihod reševalcev," je policija objavila na svoji Facebook strani, medtem ko je bila intervencija še vedno v teku. Kmalu zatem je storilec, ki je obiskoval deveti razred, storil samomor. Učenci devetega razreda so na Tajskem stari okoli 14 let.

Po navedvah policije je napadalec, preden je prišel v šolo, na domu ubil tudi svoja stara starša. Te informacije je nato potrdil tudi premier.

Podatki o številu smrtnih žrtev so bili najprej različni. Zaokrožile so informacije o štirih smrtnih žrtvah, zdravstveno ministrstvo pa je nato sporočilo, da je bilo v šoli ubitih pet učiteljev.

Policija je trupli starih staršev našla šele potem, ko so po streljanju v šoli odšli na njegov dom, da bi ga preiskali.

Eden na vsakih sedem prebivalcev ima orožje

Tajska ima eno najvišjih stopenj lastništva strelnega orožja v regiji. V obtoku naj bi bilo približno deset milijonov kosov strelnega orožja oziroma po eden na vsakih sedem prebivalcev. Pretekle obljube o poostritvi zakonodaje o posedovanju orožja niso preprečile ponavljajočih se strelskih napadov v državi.

Policija je denimo februarja ustrelila in aretirala najstnika, ki je streljal v šoli na jugu države, pri čemer je ubil ravnatelja šole, dva učenca pa sta bila poškodovana. Leta 2022 pa je nekdanji policist, oborožen s pištolo in nožem, vdrl v vrtec na severu države ter ubil 24 otrok in 12 odraslih, kar je bil eden najbolj smrtonosnih pokolov na Tajskem.

tajska napad streljanje
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KOMENTARJI19

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sickk 2
07. 08. 2026 15.29
Kaj boste pa zdj napisal jansisti? Vrjetn isto inzenir, doktor??
Odgovori
-2
7 9
Arlo
07. 08. 2026 15.53
Inženir, doktor
Odgovori
+2
5 3
cekinar
07. 08. 2026 15.12
Ta poba se je žal malo zmotu,moral bi prit na trstenjakovo,pa bi bilo manj škode,oz. nič..
Odgovori
+4
8 4
Joc7
07. 08. 2026 17.21
@cekinar, k tebi.domov bi blo super
Odgovori
-1
3 4
Vrtni a
07. 08. 2026 14.52
R.I.P. in sožalje svojcem
Odgovori
+4
4 0
ReAnDa
07. 08. 2026 14.51
Tudi pri nas stari starši in starši pritiskajo na otroke za boljše ocene, da pa bi skupaj šli na govorilne ure, to pa ne.
Odgovori
+2
3 1
Prelepa Soča
07. 08. 2026 13.36
Le zakaj si ni najprej sodil sam in bi bili ostali še živi?
Odgovori
+3
5 2
IKOSS
07. 08. 2026 13.51
Eden od problemov je neredko tudi, da ljudje vse težje sprejemajo lastno odgovornost za svoje probleme. Posledično vidijo krivce v drugih, sebe pa, kot žrtve. Prav tako je pri storilcih prisotna tudi želja, da se zapišejo v zgodovino in pokol vidijo, kot orodje za dosego tega cilja.
Odgovori
+4
6 2
HitraVeverca
07. 08. 2026 13.13
Trendi iz U.S. se širijo...
Odgovori
+3
5 2
IKOSS
07. 08. 2026 13.28
Takšni incidenti niso neposredno posledica vpliva iz ZDA. Gre za globlje družbeni problem, da vedno številnejši posamezniki nimajo privzgojenih ustreznih niti najbolj temeljnih osebnih vrednot (- nimajo zadržkov do uporabe najhujših oblik nasilja, - nimajo razumevanja, da imajo njihova dejanja realne posledice, - nimajo izoblikovane dovolj trdne osebnosti, da bi se na zrel način soočali s življenjskimi izzivi, - nimajo znanj, kako se z izzivi tvorno soočati, - imajo slabo samopodobo in nimajo spoštovanje niti do sebe kaj šele okolice).
Odgovori
+9
11 2
Actual Asparagus
07. 08. 2026 13.49
veverica, vedel sem, da se bo spet našel nekdo z možgani velikosti orehovega jedrca......
Odgovori
-2
3 5
slayer2
07. 08. 2026 17.09
Takim se reče psihopati!!!
Odgovori
+2
2 0
Delavec_Slo
07. 08. 2026 13.01
Ta bo čez en teden v...l!
Odgovori
+5
6 1
Prelepa Soča
07. 08. 2026 15.53
Delavec... kdo ta?
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-4
0 4
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