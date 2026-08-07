Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Po streljanju na šoli na Tajskem Profimedia

Po streljanju na šoli na Tajskem Profimedia

Po streljanju na šoli na Tajskem Profimedia

Po streljanju na šoli na Tajskem Profimedia

Po streljanju v šoli na Tajskem Bobo

Po streljanju v šoli na Tajskem Bobo

Po streljanju v šoli na Tajskem Bobo













Predsednik tajske vlade Anutin Charnvirakul je potrdil, da je v napadu umrlo pet učiteljev in stara starša napadalca, ki si je nato sodil sam. Napad naj bi natančno načrtoval, pištola pa je bila v lasti dedka. Ob napadalcu so našli pištolo in še več kot 30 nabojev. Po navedbah enega od učencev je bil fant zaradi učenja in šole pod velikim stresom.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Streljanje na šoli na Tajskem AP

Streljanje na šoli na Tajskem AP

Streljanje na šoli na Tajskem AP

Streljanje na šoli na Tajskem AP

Streljanje na šoli na Tajskem AP

Streljanje na šoli na Tajskem AP











Motiv za napad za zdaj še ni znan. "Vsi, ki so ujeti v stavbi, naj se skrijejo, tesno zaprejo in počakajo na prihod reševalcev," je policija objavila na svoji Facebook strani, medtem ko je bila intervencija še vedno v teku. Kmalu zatem je storilec, ki je obiskoval deveti razred, storil samomor. Učenci devetega razreda so na Tajskem stari okoli 14 let. Po navedvah policije je napadalec, preden je prišel v šolo, na domu ubil tudi svoja stara starša. Te informacije je nato potrdil tudi premier. Podatki o številu smrtnih žrtev so bili najprej različni. Zaokrožile so informacije o štirih smrtnih žrtvah, zdravstveno ministrstvo pa je nato sporočilo, da je bilo v šoli ubitih pet učiteljev. Policija je trupli starih staršev našla šele potem, ko so po streljanju v šoli odšli na njegov dom, da bi ga preiskali.

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