Pred švedsko obalo zagorel trajekt s 300 ljudmi na krovu

"Požar gori na avtomobilski palubi," je dopoldne za francosko tiskovno agencijo AFP povedal tiskovni predstavnik švedske pomorske uprave Jonas Franzen. Kot je dodal, so na prizorišče poslali tri helikopterje in sedem plovil. Predstavnik trajektne družbe Stena Line, ki je lastnica trajekta Stena Scandica, ki pluje med Švedsko in Latvijo, pa je za švedski radio pojasnil, da je požar omejenega obsega in da so ga takoj začeli gasiti.

Pozneje je druga tiskovna predstavnica švedske pomorske uprave Lisa Mjorning za AFP dejala, da je požar v celoti pogašen. Na krovu trajekta naj bi bil sicer še prisoten dim, odprtega ognja pa naj ne bi bilo.

Kljub temu so na kraj dogodka poslali vse razpoložljive reševalne čolne in helikopterje, ki so bili pripravljeni na evakuacijo ljudi. Na srečo pa ta po besedah Mjorningove na koncu ni bila potrebna. "Na krovu ni nihče poškodovan in nikogar nismo evakuirali," je zatrdila.

Pojasnila je še, da bodo trajekt v naslednjih urah odvlekli do obale, in sicer v kraj Nynashamn južno od Stockholma.