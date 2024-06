Pred tedni ga je odnesla Nadiža, zdaj naj bi v reki našli njegovo truplo

Trupli dveh pogrešanih deklet so v italijanski deželi Furlanija – Julijska krajina našli le nekaj dni pozneje, moški pa je vse doslej ostal pogrešan. Njegovo iskanje je naposled olajšal padec gladine vode. Na kraju so še vedno gasilci in policisti.

Truplo 25-letnika je bilo zataknjeno med vejami in skalami, približno 500 metrov stran od rimskega mostu v Premariaccu. Nedaleč stran so pred tedni odkrili tudi trupli dveh deklet.

Trojica je ob naraščanju reke z otočka poklicala na pomoč, opazili pa so jih tudi mimoidoči, ki so jim skušali pomagati z vrvjo, a moškega in žensk niso uspeli povleči na varno. Pozneje so se na spletu pojavili videoposnetki, ki so prikazovali, kako se je trojica skušala oprijeti med seboj, a jih je voda na koncu odnesla v različne smeri.

Italijanska tožilka Letizia Puppa je medtem v Laboratoriju za forenzično informatiko odredila tehnično preiskavo edinega mobilnega telefona, ki so ga preiskovalci uspeli najti na bregu Nadiže.