Za nogometaše elitno policijsko varovanje, bari zaprti, stadion napol prazen

Med navijači bodo pogosto preverjali identiteto, bari in restavracije v okolici stadiona pa bodo že od popoldneva zaprti.

"Zaradi napetega geopolitičnega konteksta gre za tekmo z visokim tveganjem," je za BBC pojasnil načelnik pariške policije Laurent Nuñez.

Na tekmi tudi Macron, Hollande in Sarkozy

Poostrena varnost sledi izgredom navijačev izraelskega Maccabi Tel Aviva in nizozemskega Ajaxa v Amsterdamu prejšnji teden, ko so izraelske navijače zasledovali po ulicah in jih napadli. Kot je zapisano v 12-stranskem poročilu dogodka, so bili pred tem tudi navijači Maccabija vpleteni v vandalizem, saj so strgali palestinsko zastavo, napadli taksi in skandirali protiarabska gesla. Hospitalizirali so pet ljudi, aretirali pa so jih več kot 60. Evropska nogometna zveza (Uefa) in evropski politiki so vsakršen antisemitizem ostro obsodili.

V Franciji, Belgiji in na Nizozemskem živi veliko muslimanskega prebivalstva severnoafriškega porekla, kot tudi judovska manjšina.

Tekme v Parizu se bo udeležil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je že izrazil solidarnost z evropskimi Judi. Pridružili se mu bodo tudi predsednik vlade Michel Barnier ter nekdanja predsednika Francois Hollande in Nicolas Sarkozy.