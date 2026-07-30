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Pred tragedijo je zaman iskala pomoč: sojenje materi, ki je ubila otroke

Massachusetts, 30. 07. 2026 18.45 pred 1 uro 5 min branja 1

Avtor:
L.M.
Sojenje Lindsay Clancy

Na sodišču v ameriški zvezni državi Massachusetts se je začelo odmevno sojenje 35-letni Lindsay Clancy, medicinski sestri, obtoženi, da je januarja 2023 ubila svoje tri otroke. Medtem ko tožilstvo trdi, da je dejanje skrbno načrtovala, obramba vztraja, da v času tragedije ni bila prištevna zaradi hude poporodne psihoze in vpliva številnih psihiatričnih zdravil.

Po navedbah tožilstva je Lindsay Clancy 24. januarja 2023 moža Patricka Clancyja poslala po večerjo in zdravila, da bi ostala sama s petletno Coro, triletnim Dawsonom in osemmesečnim Callanom. V približno pol ure naj bi otroke zadavila z elastičnimi vadbenimi trakovi. Nato naj bi si prerezala zapestji in vrat ter skočila skozi okno drugega nadstropja, pri čemer je utrpela hude poškodbe hrbtenjače in ostala paralizirana.

Tožilci so porotnikom po poročanju časnika The New York Times povedali, da bodo dokazi pokazali, da je šlo za "hladnokrvno in preračunljivo" dejanje.

Obramba slika povsem drugačno podobo. Njeni odvetniki trdijo, da Lindsay zaradi hude duševne motnje po porodu ni bila sposobna razumeti svojih dejanj. Kot navajajo, se je njeno stanje po rojstvu tretjega otroka leta 2022 hitro slabšalo, trpela naj bi zaradi hude tesnobe, nespečnosti, depresije, paničnih napadov in vsiljivih misli.

Sojenje Lindsay Clancy
Sojenje Lindsay Clancy
FOTO: AP

V mesecih pred tragedijo so ji zdravniki predpisali več različnih zdravil za zdravljenje duševnih težav, med drugim Prozac, Zoloft, Seroquel, Valium, Ativan, Ambien in Klonopin. Obramba meni, da je kombinacija psihične stiske in zdravljenja prispevala k razvoju poporodne psihoze.

Po njihovih navedbah je Lindsay možu po dejanju povedala, da je nekaj ur prej slišala moški glas, ki ji je govoril, da mora ukrepati. Prav zaradi teh simptomov odvetniki menijo, da tragedije ni mogoče obravnavati kot premišljen umor.

Pretresljiv klic na pomoč in pričanje očeta

Eden najbolj čustvenih trenutkov prvih dni sojenja je bilo pričanje nekdanjega moža Patricka, ki je podrobno opisal dogajanje v noči tragedije. Patrick, ki se je po dogodku ločil od Lindsay in se medtem ponovno poročil, je povedal, da se je 24. januarja 2023 vrnil domov po nakupu hrane in zdravil za otroke. Pred hišo je našel ženo okrvavljeno in hudo poškodovano.

Po njegovih besedah mu je Lindsay povedala, da so otroci v kleti. Ni mu nakazala, da bi bili poškodovani ali v nevarnosti, zato je najprej poskušal pomagati njej. Medtem je, kot navaja CBS News, poklical številko za klic v sili.

Sojenje Lindsay Clancy
Sojenje Lindsay Clancy
FOTO: AP

V približno šest minut dolgem klicu na 911 je bilo slišati, kako Patrick obupano poskuša ugotoviti, kaj se je zgodilo. "Lindsay, kaj si naredila? Kje so otroci, Lindsay?" jo je spraševal, medtem ko je skušal preprečiti, da bi izgubila zavest.

Ko mu je odgovorila, da so otroci v kleti, je Patrick nekaj trenutkov pozneje dispečerju dejal: "Moram iti preverit otroke." Posnetek nato ujame njegove korake po hiši, preden se oglasi njegov pretreseni glas: "Takoj potrebujem pomoč v kleti ... Ubila je otroke."

Posnetek klica so na sodišču predvajali po njegovem pričanju, saj je Patrick pred tem že zapustil sodno dvorano. Lindsay naj bi ob prvem poslušanju posnetka glasno zajokala. Sodnik je ugodil Patrickovi zahtevi, da se posnetek zaradi njegove pretresljive vsebine ne objavi javno.

Patrick je porotnikom nato opisal tudi trenutek, ko je v kleti našel svoje otroke. Tožilstvo je pred njegovim pričanjem kot dokaze predstavilo otroška oblačila in vadbene trakove, s katerimi naj bi jih Lindsay zadavila.

Sojenje Lindsay Clancy
Sojenje Lindsay Clancy
FOTO: AP

Povedal je, da je najprej zagledal petletno Coro, ki je ležala z obrazom navzdol, okoli vratu pa je imela trak. Trak ji je odstranil, vendar se ni odzivala. Nato je našel še osemmesečnega Callana in triletnega Dawsona, pri obeh pa naj bi bili okoli vratu prav tako nameščeni vadbeni trakovi.

Na sodišču je poudaril, da je bila pred tragedijo predana mati, ki je otrokom brala pravljice, jim pela in jih vozila na različne dejavnosti. Hkrati je povedal, da se je njeno duševno stanje v zadnjih mesecih močno poslabšalo zaradi nespečnosti, tesnobe in samomorilnih misli.

Razmerje med boleznijo in kazensko odgovornostjo

Obramba poudarja, da Lindsay svojih težav ni skrivala in da je večkrat poiskala strokovno pomoč. Konec decembra 2022 se je vključila v program zdravljenja poporodne depresije, nekaj dni pozneje pa se je sama prijavila v psihiatrično bolnišnico McLean Hospital v bližini Bostona, kjer je ostala pet dni.

Po mnenju njenih odvetnikov to dokazuje, da se je zavedala slabšanja svojega stanja in si prizadevala poiskati pomoč. Trdijo, da zaradi bolezni v času dejanja ni mogla razumeti narave svojih ravnanj ali njihovih posledic.

Sojenje Lindsay Clancy
Sojenje Lindsay Clancy
FOTO: AP

Sojenje je zato znova v ospredje postavilo vprašanje poporodne psihoze, redke, a zelo resne duševne motnje, ki se lahko pojavi po porodu. Za razliko od pogostejše poporodne depresije lahko vključuje izgubo stika z resničnostjo, blodnje, halucinacije in slišanje glasov.

Strokovnjaki opozarjajo, da gre za nujno psihiatrično stanje, ki zahteva takojšnje zdravljenje, saj lahko poveča tveganje za samomor in v redkih primerih tudi za nasilna dejanja proti otrokom. To ni klasično sojenje, v katerem bi bilo glavno vprašanje, ali je obtoženka dejanje storila, temveč bo osrednja dilema, ali je bila zaradi svojega duševnega stanja v času tragedije kazensko odgovorna za svoja dejanja.

Tožba proti zdravnikom

Patrick je letos vložil tudi civilno tožbo proti zdravstvenim ustanovam in zdravnikom, ki so zdravili njegovo nekdanjo ženo. Trdi, da niso ustrezno spremljali učinkov predpisanih zdravil in niso pravočasno ukrepali ob slabšanju njenega stanja, piše The New York Times.

Sojenje Lindsay Clancy
Sojenje Lindsay Clancy
FOTO: AP

 Sojenje naj bi trajalo od šest do osem tednov. Lindsay se je izrekla za nedolžno glede treh obtožb umora prve stopnje. Če jo bodo spoznali za krivo, ji grozi dosmrtna zaporna kazen brez možnosti pogojnega izpusta.

V nadaljevanju bodo porotniki obiskali hišo v Duxburyju, kjer se je tragedija zgodila, sledila pa bodo pričanja psihiatrov, izvedencev in drugih strokovnjakov. Njihove ugotovitve bodo verjetno odločilne pri presoji, ali je bila Lindsay v času dejanja kazensko odgovorna.

Lindsay Clancy poporodna psihoza sojenje Massachusetts kazenska odgovornost

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