Pred tremi leti razglašena pandemija covida-19

Pandemija covida se nanaša na širjenje nalezljive bolezni, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2. Prve primere slednjega so odkrili na Kitajskem decembra 2019, nakar se je hitro razširil po vsem svetu. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zaradi tega 30. januarja 2020 bolezen, ki so jo poimenovali covid-19, najprej razglasila za globalno grožnjo javnemu zdravju, 11. marca je sledila razglasitev pandemije.

Po triletnem obdobju, ki so ga zlasti v prvih dveh letih zaznamovali strogi ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, WHO poudarja, da pandemije še ni konec, bila naj bi v prehodni fazi, in ohranja s tem povezane izredne razmere.