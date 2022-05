Pred tremi leti zadela na lotu, zdaj v dobrodelne namene razdala že polovico dobitka

Multimilijonarja, srečna dobitnika loto zadetka, sta razdala že polovico dobitka - neverjetnih 68 milijonov evrov. 55-letna Frances Connolly in njen soprog Patrick pravita, da preprosto morata pomagati in da od ponujanja pomoči drugim postajata celo odvisna. Da bosta zadela glavni dobitek, naj bi nekdanja učiteljica in socialna delavka predvidevala, zato je še pred žrebom pripravila seznam prijateljev, ki bi jim pomagala. In jim tudi je. Pa ne le njim, dobrodelna ostajata še naprej, čeprav sta na lotu zadela pred tremi leti.