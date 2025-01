Pred Trumpovim hotelom eksplodiral cybertruck, naložen s pirotehniko

Pred hotelom Trump v ameriškem Las Vegasu v zvezni državi Nevada je eksplodiral cybertruck podjetja Tesla, pri čemer je umrl voznik. Policija preiskuje morebitno povezanost s predhodnim napadom v New Orleansu in tudi možnost terorističnega dejanja.

Glede na podatke policije je vozilo pripeljalo pred vhod v hotel, ki je v delni lastni podjetja novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa, nato se je iz njega začel kaditi dim in je eksplodiralo. Kot so ugotovili preiskovalci, je bil avtomobil poln posod z gorivom in pirotehničnih izdelkov za ognjemet.

Nadzorna kamera je ujela trenutek eksplozije cybertrucka. FOTO: Profimedia icon-expand

V eksploziji je umrl voznik, še sedem ljudi pa je bilo lažje poškodovanih, je sporočila policija, pri čemer ni navedla podrobnosti o njih. Vozilo je bilo najeto v Koloradu in je v Las Vegas prispelo manj kot dve uri pred eksplozijo.

Po eksploziji cybertrucka pred Trumpovim hotelom v Las Vegasu FOTO: AP icon-expand

Incident se je sicer zgodil le nekaj ur po napadu v New Orleansu, v katerem je moški z avtomobilom zapeljal v množico in ubil 15 ljudi, na prizorišču pa so našli tudi doma narejene eksplozivne naprave.

Že lasvegaška policija je sporočila, da preiskujejo morebitno povezavo, kar je nato potrdil tudi ameriški predsednik Joe Biden, ki pa je dodal, da je zaenkrat niso našli.

Po eksploziji cybertrucka pred Trumpovim hotelom v Las Vegasu FOTO: AP icon-expand

Policija sicer po poročanju ameriških medijev preiskuje možnost terorističnega dejanja, kar je v sredo na novinarski konferenci potrdil pristojni agent FBI Jeremy Schwartz. Niso pa našli potrditve, da bi bila eksplozija povezana s skrajno skupino IS, ki naj bi navdihnila napadalca v New Orleansu.

Po eksploziji cybertrucka pred Trumpovim hotelom v Las Vegasu FOTO: AP icon-expand

Sta pa bili obe vozili najeti pri podjetju Turo, kar je v izjavi na omrežju X izpostavil tudi lastnik Tesle Elon Musk. Že pred tem je zatrdil, da je lahko tovrstno eksplozijo povzročila le bomba ali pirotehnika.

