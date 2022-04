Pred tunizijsko obalo potonil tanker z dizelskim gorivom

Tanker je dolg 58 metrov in širok devet metrov.

Kot je sporočilo tunizijsko okoljsko ministrstvo, je v ladjo približno sedem kilometrov pred obalo začela vdirati voda, ki je zapolnila strojnico. Dodali so, da so tunizijske oblasti evakuirale sedemčlansko posadko. Gruzijskega kapitana, štiri Turke in dva Azerbajdžanca so prepeljali v bolnišnico na pregled, a so zdaj že nastanjeni v hotelu.

Okoljsko ministrstvo je poudarilo, da skupaj z različnimi ministrstvi dela vse, da bi se izognili okoljski katastrofi v regiji in da bi omejili posledice nesreče. Preden je ladja potonila, je situacijo opisalo kot "alarmantno, a pod nadzorom".

Ministrica za okolje Leila Chikhaoui je že potovala v zaliv Gabes, "da bi ocenila situacijo in sprejela potrebne odločitve v sodelovanju z regionalnimi oblastmi", so zapisali v izjavi. Oblasti so medtem aktivirale nacionalni načrt za izredne razmere z namenom obvladovanja razmer in preprečevanja širjenja onesnaženosti, poroča France24.