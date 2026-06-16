Težko dostopno švicarsko letovišče, kjer bosta ZDA in Iran podpisala dogovor

Težko dostopno lokacijo v Bürgenstocku, ki se jo da enostavno zavarovati, so po navedbah švicarskega zunanjega ministrstva predlagali v ZDA in Iranu, pa tudi pakistanski in katarski posredniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Medtem ko vsebina dogovora o končanju vojne, ki se je z napadi ZDA in Izraela na Iran začela konec februarja, še ni povsem znana, je ameriški predsednik Donald Trump danes ob robu vrha skupine G7 v Franciji kot glavno točko znova izpostavil zavezo, da Iran ne bo imel jedrskega orožja. "Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja, tako piše (v besedilu). (...) To je približno 99,9 odstotka tega, kar sem želel," je nadaljeval in dodal, da bo Hormuška ožina odprta za promet brez pristojbin. Prav tako je napovedal, da bo sklical novinarsko konferenco, na kateri bo prebral celoten dogovor z Iranom. Slednjega bo tudi poslal v kongres, da ga bodo odobrili, poroča britanski BBC.

Luksuzno letovišče Bürgenstock ob Luzernskem jezeru. FOTO: AP

Elektronsko podpisan sporazum

Sporazum, ki je bil v nedeljo podpisan elektronsko, naj bi zagotovil pomembno premirje v večmesečni vojni, ki je po Bližnjem vzhodu zahtevala na tisoče življenj, vključno z najvišjimi iranskimi voditelji, ter povzročila močan porast cen goriva, hrane in drugih osnovnih življenjskih potrebščin daleč zunaj regije. Vendar vse ni tako preprosto, kot se zdi.

Pogovori Irana in ZDA o jedrskem sporazumu FOTO: AP

V središču sporazuma je načrtovana ponovna odprava zapore Hormuške ožine, ključne pomorske poti, katere blokada je močno omejila svetovno oskrbo z nafto in zemeljskim plinom. Toda tudi popolna ponovna odprtost ožine ne bi takoj omilila svetovne energetske krize, ki jo je povzročilo njeno zaprtje, poroča AP News. Drugo oviro bi lahko predstavljal Izrael, ki ni podpisnik tega sporazuma in še naprej izvaja napade na jugu Libanona, kjer se spopada z oboroženo skupino Hezbolah. Nedavno so tudi dejali, da se ne bodo umaknili z ozemelj, ki so jih zavzeli v Libanonu. To bi lahko dodatno zapletlo izvajanje in obstoj premirja. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da je bil sporazum med ZDA in Iranom odločitev ameriškega predsednika Trumpa. Poudaril je, da ima Izrael svoje interese, predvsem zaščito pred morebitno jedrsko grožnjo iz Irana. Po njegovih besedah je Iran zahteval, da se Izrael umakne iz Libanona, vendar je ostal neomajen in dejal, da bo Izrael ostal v varovalnem območju "toliko časa, kolikor bo potrebno". "Povem vam, državljani Izraela, da boj še ni končan. Še naprej bomo morali ostati budni, močni in odločni ter se po potrebi braniti," je dejal. Ključna težava ostajajo iranske zaloge visoko obogatenega urana, za katerega ZDA in Izrael menijo, da bi ga bilo mogoče uporabiti za izdelavo jedrskega orožja, čeprav Teheran že leta vztraja, da nima takšnih ambicij. Sporazum Iranu daje le 60 dni časa, da se odloči, kaj bo storil s svojimi zalogami.

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