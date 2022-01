Pred uveljavitvijo obveznega cepljenja necepljenih še 17 odstotkov Avstrijcev

O obveznem cepljenju bo prihodnji četrtek dokončno odločal še zvezni svet, po tem pa mora zakon podpisati predsednik in ga objaviti v uradnem listu. Običajno so vse to le formalna dejanja, vendar se jim bo tokrat – glede na sporno tematiko – posvetilo več pozornosti kot običajno.

Avstrijske zvezne dežele sicer beležijo različno stopnjo precepljenosti. Na Koroškem ima veljavno potrdilo o cepljenju le slabih 78 odstotkov odraslih. Sledijo Salzburg z nekaj več kot 78 odstotki, Vorarlberg z 79 odstotki ter Dunaj in Tirolska, ki sta z 80 odstotki znotraj avstrijskega povprečja. Na Štajerskem je cepljenih 81 odstotkov odraslih, v Spodnji Avstriji 83 odstotkov in na Gradiščanskem 86 odstotkov, poroča krone.at.

Obvezno cepljenje bo veljalo za vse, ki imajo pri severnih sosedih stalno ali začasno prebivališče. Do sredine marca je predvideno prehodno obdobje brez kazni, sicer je predvidena globa do 3600 evrov.

Bodo pa v Avstriji februarja nadaljevali sproščanje ukrepov, namenjenih zajezitvi širjenja novega koronavirusa. S 5. februarjem bodo lahko gostinski in drugi lokali delovali do polnoči, v tednih kasneje pa bo odpravljen pogoj PC (preboleli in cepljeni) v trgovini in gostinstvu.