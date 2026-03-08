Pred veleposlaništvom ZDA v Oslu odjeknila eksplozija

"Ena od predpostavk je, da gre za teroristično dejanje. Vendar se ne držimo izključno te predpostavke. Moramo biti odprti za možnost, da so za tem, kar se je zgodilo, morda tudi drugi vzroki," je povedal vodja skupne policijske enote za preiskave in obveščevalne dejavnosti Frode Larsen .

Norveški zunanji minister Espen Barth Eide je pred tem incident označil za nesprejemljivega in dejal, da je v stiku z ameriškim odpravnikom poslov Ericom Meyerjem. "Varnost diplomatskih misij je za nas izjemno pomembna, zato policija in norveška varnostna služba zdaj preiskujeta zadevo," je dodal.

Eksplozija je odjeknila okoli 1. ure po srednjeevropskem času pred veleposlaništvom ZDA v Oslu. Do nje sicer prihaja v času vojne na Bližnjem vzhodu, ki se je začela 28. februarja z napadi ZDA in Izraela na Iran.