Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Pred veleposlaništvom ZDA v Oslu odjeknila eksplozija

Oslo , 08. 03. 2026 15.32 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Eksplozija v Oslu

Pred ameriškim veleposlaništvom v norveški prestolnici Oslu je v zgodnjih jutranjih urah odjeknila eksplozija, ki je povzročila le manjšo materialno škodo, je sporočila norveška policija. Dodala je, da storilca oziroma storilce še iščejo in da bi eksplozija lahko bila teroristično dejanje.

"Ena od predpostavk je, da gre za teroristično dejanje. Vendar se ne držimo izključno te predpostavke. Moramo biti odprti za možnost, da so za tem, kar se je zgodilo, morda tudi drugi vzroki," je povedal vodja skupne policijske enote za preiskave in obveščevalne dejavnosti Frode Larsen.

Norveški zunanji minister Espen Barth Eide je pred tem incident označil za nesprejemljivega in dejal, da je v stiku z ameriškim odpravnikom poslov Ericom Meyerjem. "Varnost diplomatskih misij je za nas izjemno pomembna, zato policija in norveška varnostna služba zdaj preiskujeta zadevo," je dodal.

Eksplozija je odjeknila okoli 1. ure po srednjeevropskem času pred veleposlaništvom ZDA v Oslu. Do nje sicer prihaja v času vojne na Bližnjem vzhodu, ki se je začela 28. februarja z napadi ZDA in Izraela na Iran.

oslo zda eksplozija

Trump: Napad na dekliško šolo delo Irana, zelo so nenatančni z izstrelki

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Ljubezenska zgodba, ki še danes velja za legendarno
Tedenski horoskop: Ovne čakajo nesporazumi, pred ribami je srečen teden
Tedenski horoskop: Ovne čakajo nesporazumi, pred ribami je srečen teden
Dnevni horoskop: Kozorogi kažejo nežnejšo plat, levi iščejo pozornost
Dnevni horoskop: Kozorogi kažejo nežnejšo plat, levi iščejo pozornost
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
vizita
Portal
Temna plat meditacije in čuječnosti, o kateri se premalo govori
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
10 živil, ki naravno krepijo srčno-žilni sistem
10 živil, ki naravno krepijo srčno-žilni sistem
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
cekin
Portal
Nakup pijače v baru: moškemu nastavil ogledalo
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
moskisvet
Portal
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Kaj dan žena v resnici sproži pri moških?
Kaj dan žena v resnici sproži pri moških?
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
dominvrt
Portal
Čilske Marmornate jame: Naravni biser, ki ga razkrije le svetloba jezera
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
okusno
Portal
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
voyo
Portal
Priscilla
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551