Tujina

Pred vhodnimi vrati Bele hiše postavljajo kletko za borilne veščine

Washington, 27. 05. 2026 07.19 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
N.L.
Pred Belo hišo postavljajo oktagon

Na južni strani Bele hiše potekajo nova gradbena dela. Delavci na trati pred vhodom postavljajo kletko za borilne veščine UFC, kjer naj bi sredi junija, na rojstni dan ameriškega predsednika Donalda Trumpa, potekalo šest borb. Dogodek promovirajo tudi v okviru praznovanja 250. obletnice ameriške neodvisnosti, ki bo v soboto, 4. julija.

Po slikah sodeč so že postavili oboke in odrsko konstrukcijo. Ob oktagonu bodo zagotovili še okoli 4300 začasnih sedežev. Večina jih bo namenjena pripradnikom vojske, na voljo bo še 85.000 brezplačnih vstopnic za ogled dogodka v bližnjem parku Ellipse, a vstopnice ne bodo namenjene splošni javnosti. 

Trump je že dejal, da bo to največji dogodek UFC doslej s prizoriščem tik pred vhodnimi vrati Bele hiše, navaja BBC. 

Na južni trati Bele hiše naj bi bilo 14. junija 2026, ko bo Trump praznoval 80. rojstni dan, načrtovanih šest dvobojev, a naj bi kljub obsežni promociji potekala le dva boja za naslov prvaka. Brazilec Alex Pereira se bo v težki kategoriji pomeril s Francozom Cirylom Ganeom, Gruzijec Ilia Topuria pa z Justinom Gaethjejem.

UFC naj bi za projekt porabil približno 60 milijonov dolarjev (50,5 milijona evrov). 

Dogodek se promovira tudi v okviru praznovanja 250. obletnice Amerike, ki bo v soboto, 4. julija. 

bela hiša trump ufc borilne veščine

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lark
27. 05. 2026 08.47
Se še kdo spomni filma Idiocracy? Tam so predvideli tole - dobro niso pa moških med ženskimi športnicami...
macolagobec
27. 05. 2026 08.51
Tisto je bilo "idiotokracija", tole pa je že stopnja višje, torej "kretenokracija".
CorbaMorba
27. 05. 2026 08.58
Trans osebe dobijo največ pozornosti od konzervativnih moških. Le kaj se skriva v omari?
Fidelus Kastratus
27. 05. 2026 08.43
Tako bi morali pred vsako predsedniško palačo ... In naj se potem predsedniki, generali in ostali pomembni starci klofajo v njih namesto vojne v katerih umirajo nedolžni ... Pa bo takoj mir na svetu.
NeXadileC
27. 05. 2026 08.37
Ali se tudi vrnejo številne Bidenove novo-zastave na Belo Hišo?
klop12
27. 05. 2026 08.28
nivo tega športa ustreza primitivnosti preCednika
NeXadileC
27. 05. 2026 08.27
Krasni Novi Svet, Aldous Huxley, 1932, Slovenska izdaja 1964.
Zanesenjak
27. 05. 2026 08.21
sramota, ta amerika si zasluži čisto ignoranco in bojkot
progresivnidaveknastanovanja
27. 05. 2026 08.37
res je, čudi me da normalni ne protestirajo, jih je zmanjkalo??????? to se je za vprašat če je celotna usa zglajzana
NeXadileC
27. 05. 2026 08.18
Cesar dobiva areno in gladijstorske zabave...
