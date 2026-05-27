Pred vhodnimi vrati Bele hiše postavljajo kletko za borilne veščine

Po slikah sodeč so že postavili oboke in odrsko konstrukcijo. Ob oktagonu bodo zagotovili še okoli 4300 začasnih sedežev. Večina jih bo namenjena pripradnikom vojske, na voljo bo še 85.000 brezplačnih vstopnic za ogled dogodka v bližnjem parku Ellipse, a vstopnice ne bodo namenjene splošni javnosti.
Trump je že dejal, da bo to največji dogodek UFC doslej s prizoriščem tik pred vhodnimi vrati Bele hiše, navaja BBC.
Na južni trati Bele hiše naj bi bilo 14. junija 2026, ko bo Trump praznoval 80. rojstni dan, načrtovanih šest dvobojev, a naj bi kljub obsežni promociji potekala le dva boja za naslov prvaka. Brazilec Alex Pereira se bo v težki kategoriji pomeril s Francozom Cirylom Ganeom, Gruzijec Ilia Topuria pa z Justinom Gaethjejem.
UFC naj bi za projekt porabil približno 60 milijonov dolarjev (50,5 milijona evrov).
Dogodek se promovira tudi v okviru praznovanja 250. obletnice Amerike, ki bo v soboto, 4. julija.
