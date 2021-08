Pred vlakom rešili moškega v invalidskem vozičku, ki je padel na tire

New York, 06.08.2021, 19:46 | Posodobljeno pred 19 minutami

Hitro razmišljanje mimoidočih je preprečilo gotovo nesrečo. Na eni izmed newyorških železniških postaj se je namreč moški na invalidskem vozičku preveč približal robu in padel na tire podzemne železnice. Vendar pa so prisotni hitro reagirali in moškega rešili pred prihajajočim vlakom.