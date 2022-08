Pred vlakom se je dvignil ognjeni zid, potniki razbili okna in zbežali

Ko se je strojevodja pripravljal na vzvratno vožnjo, so nekateri potniki razbili okna ter skušali pobegniti pred bližajočimi se ognjenimi zublji. A njihova odločitev jih je spravila v še večjo nevarnost, nekateri pobegli potniki so namreč ob tem utrpeli opekline, eno osebo pa so morali zaradi poškodb s helikopterjem prepeljati na zdravljenje v bolnišnico v Valencii.

Najhujše opekline sta sicer utrpeli 58-letna ženska in 15-letna deklica. Nihče od tistih, ki so se odločili ostati na vlaku, pa medtem ni utrpel nobenih poškodb.

Strojevodji se je naposled uspelo prebiti do zadnjega dela vlaka in ga nato pripeljati do bližnje postaje Caudiel. Potniki, ki so bežali ob tirih, so se ponovno povzpeli na vlak, poškodovani pa so tam prejeli tudi osnovno zdravstveno oskrbo.