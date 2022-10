Pred voditelji EU usklajevanje glede omejevanja cen plina

Evropska komisija v okviru ukrepov za soočanje z draginjo med drugim predlaga vzpostavitev mehanizma za omejitev cen na nizozemskem vozlišču za trgovanje z zemeljskim plinom TTF, ki velja za glavno tovrstno evropsko vozlišče.

Mehanizem bi bil v veljavi, dokler ne bo oblikovan dodaten indeks za določanje cen plina v pogodbah. Določanje cen namreč trenutno temelji na TTF, ki pa ne odraža več realne slike na trgu. Dodatni indeks za določanje cen bo temeljil na trgovanju z utekočinjenim zemeljskim plinom (LNG).

Evropska komisija predlaga tudi uvedbo začasnega mehanizma za omejitev nihanja cen terminskih pogodb za elektriko in plin znotraj posameznega trgovalnega dne. Med predlogi pa so še ukrepi na področjih skupnega naročanja plina in solidarnosti med državami članicami.

Po neuradnih informacijah je največ težav pričakovati pri pogajanjih o mehanizmu za omejevanje cen plina na vozlišču TTF in o mehanizmu za omejitev nihanj cen terminskih pogodb.

Premier Robert Golob je v sredo ocenil, da gredo predlogi komisije v pravo smer. Meni, da se bodo voditelji uskladili o definiciji omejevanja cen.

Voditelji bodo po razpravi o energetiki predvidoma govorili še o okrepitvi odpornosti kritične infrastrukture, pa tudi o odzivu EU na rusko agresijo na Ukrajino.