Pred volitvami suspendirali kandidata, ki je hvalil Hitlerja

Calogero Pisano, vodja stranke v sicilski pokrajini Agrigento in član državnega vodstva stranke, je bil suspendiran z vseh položajev v stranki. Odločitev začne veljati takoj, je sporočila stranka.

Vodja stranke Giorgia Meloni, ki po volitvah računa na premierski položaj, skuša javnost prepričati, da je fašizem v stranki, ki je naslednica neofašističnega Italijanskega socialnega gibanja (MSI), preteklost. A številni opozarjajo, da je v njej še veliko ljudi, ki se jim toži po fašizmu.

V objavah na Facebooku izražal naklonjenost fašizmu oz. nacizmu

Pisano je v objavi na Facebooku leta 2014 zapisal, da ga komentar "Italija je nad vsem", ki je bil na fotografiji Giorgie Meloni, spominja na velikega državnika pred 70 leti. Pri tem je dodal, da nima v mislih Benita Mussolinija, temveč "Nemca". Tudi iz drugih objav na družbenih omrežjih naj bi izhajala njegova naklonjenost do fašizma oz. nacizma.

The Guardian poroča, da se je Pisano odzval in povedal: "Pred leti sem napisal stvari, ki so bile skrajno napačne, in iz tega razloga izbrisal svoj osebni profil na Facebooku, saj me je bilo sram. Ne vem, kako je La Repubblica našla te objave, vendar svoje zapise obsojam in se opravičujem vsem, ki sem jih užalil."

"Globoke korenine nikoli ne pomrznejo"

Zadevo je tik pred volitvami razkril časnik La Repubblica, nemudoma se je odzvala judovska skupnost. Vodja skupnosti v Rimu Ruth Dureghello je zapisala, da je nesprejemljivo, da bi v italijanskem parlamentu sedeli ljudje, ki hvalijo Hitlerja.

V levosredinski Demokratski stranki (PD), ki se ji na volitvah obeta drugo mesto, so v odzivu opozorili, da Bratje Italije ne morejo skriti, od kod izvirajo.

Podpredsednik stranke Peppe Provenzano je zapisal: "Globoke korenine nikoli ne pomrznejo." Ob tem je spomnil, da imajo Bratje Italije v logotipu stranke še naprej plamen v barvah italijanske zastave, ki so ga prevzeli od MSI.