Smrt mlade Avstrijke odmeva: pred vrati sveče, na spletu izrazi žalovanja

Pozornost ne le doma, pač pa tudi mednarodno je pritegnila brutalna smrt 31-letnice, ki jo je, kot je priznal, zagrešil njen bivši partner.
"Žal se je to dejanje zgodilo ravno med 16-dnevno kampanjo proti nasilju nad ženskami. Takšno dejanje nas vse pušča brez besed in naše misli, misli celotne štajerske policije, so pri svojcih mlade ženske," je ob tem dejal Gerald Ortner, direktor policije avstrijske Štajerske.
Ženske, ki ji samo na Instagramu sledi nekaj manj kot 50 tisoč ljudi. Vplivnica, ki naj bi v Gradcu študirala pravo, je veliko potovala, bila je vizažistka, tudi glasbenica.
Osumljenec umora bivše partnerke, ki je še vedno imel ključe njenega stanovanja, saj je občasno pazil na njenega zvestega zlatega prinašalca, je sicer po njunem razhodu živel pri mami v Avstriji.
"Tam smo našli in zasegli njegov mobilni telefon, ki ga je očitno pustil za seboj, v stanovanju," je razkril Markus Haas, vodja kriminalistov avstrijske Štajerske.
Kot smo neuradno izvedeli, je Slovenec domovanje čez mejo našel že pred nekaj leti, z mamo, očimom in bratom, ki so ju pridržali zaradi suma vsaj prikrivanja dejanja, a so ju včeraj izpustili.
"Zaradi tega, ker je bil glavni osumljenec izročen iz Slovenije v Avstrijo, pridržan in je v zaslišanjih priznal, da je ubil žrtev. In ker je bilo truplo včeraj najdeno," je povedal Christian Kroschl, predstavnik tožilstva v Gradcu.
Kot zelo zanesljivo je žrtev opisala sodelavka, ki je prva zaznala njeno odsotnost. O čudoviti osebi s prekratkim, vendar polnim življenjem pišejo sledilci, ki so sprožili spletni val žalovanja. S svečami in cvetjem pred vhodom v stanovanje pa so se ji poklonili njeni najbližji prijatelji.