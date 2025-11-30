Smrt mlade Avstrijke odmeva: pred vrati sveče, na spletu izrazi žalovanja

Pozornost ne le doma, pač pa tudi mednarodno je pritegnila brutalna smrt 31-letnice, ki jo je, kot je priznal, zagrešil njen bivši partner.

"Žal se je to dejanje zgodilo ravno med 16-dnevno kampanjo proti nasilju nad ženskami. Takšno dejanje nas vse pušča brez besed in naše misli, misli celotne štajerske policije, so pri svojcih mlade ženske," je ob tem dejal Gerald Ortner, direktor policije avstrijske Štajerske.

Ženske, ki ji samo na Instagramu sledi nekaj manj kot 50 tisoč ljudi. Vplivnica, ki naj bi v Gradcu študirala pravo, je veliko potovala, bila je vizažistka, tudi glasbenica.