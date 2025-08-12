Pred vrati Madrida gori: v Španiji zaradi požarov množične evakuacije

Požari so minulo noč divjali v šestih španskih regijah. Malo pred 20. uro je zagorelo v občini Tres Cantos dobrih 20 kilometrov severno od Madrida. Gašenje je bilo oteženo zaradi močnega vetra, a so do jutra ogenj spravili pod nadzor, so sporočile madridske interventne službe.
Pozno zvečer so reševalne službe sporočile, da so rešili moškega, ki je utrpel opekline po 98 odstotkih telesa. Njegovo zdravstveno stanje trenutno ni znano, poroča AP. Gasilcem pri gašenju pomaga vojska in helikopterji, evakuirali so dve stanovanjski območji.
V plamenih je bil tudi nov kompleks stanovanjskih blokov, ogenj pa je goltal predvsem grmičevje in travnike.
Pri kraju Tarifa v Andaluziji so medtem evakuirali več kot 2000 ljudi, večinoma turistov. Tamkajšnjim gasilcem delo otežujejo močni sunki vetra, še navaja EFE.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Gori tudi v Galiciji na severozahodu ter sosednji regiji Kastilja in Leon, kjer so doslej evakuirali osem naselij.
Ob visokih temperaturah na Iberskem polotoku se s tremi obsežnimi požari borijo tudi na Portugalskem.
Gori tudi v Črni gori
Črnogorska vlada je v ponedeljek Nato in EU zaprosila za pomoč pri gašenju gozdnih požarov, ki v zadnjih dneh divjajo po celotni državi, tudi v okolici prestolnice Podgorica. Na pomoč je s helikopterjem že priskočila Srbija, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.
Črna gora se v zadnjih dneh po celotni državi sooča z več intenzivnimi gozdnimi požari. Po navedbah vlade država nima dovolj sredstev za njihovo učinkovito zatiranje, zlasti na težko dostopnih območjih ter ob visokih temperaturah, močnem vetru in suši.
Gori na več lokacijah v okolici Podgorice, kjer so gasilci tudi evakuirali nekatere prebivalce. Požari divjajo še na obali v bližini Budve in na severu države ob meji s Srbijo.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Letala in helikopterji po navedbah vlade delujejo s polno zmogljivostjo, vendar vsem potrebam ne morejo zadostiti. Pri gašenju pomaga tudi vojska.
Vremenoslovci v naslednjih dneh napovedujejo nadaljevanje neugodnih vremenskih razmer za gašenje požarov, še navaja Hina.
Črnogorsko notranje ministrstvo je sporočilo, da bo od danes pri gašenju pomagal hrvaški kanader, Srbija pa je v Črno goro že v ponedeljek poslala helikopter za gašenje požarov.
Z visokimi temperaturami in požari se te dni spopadajo tudi na Hrvaškem in v Albaniji. Vse hujši in pogostejši vročinski valovi na jugu Evrope so posledica globalnega segrevanja, ki je rezultat človeške dejavnosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.