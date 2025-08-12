Pred vrati Madrida gori: v Španiji zaradi požarov množične evakuacije

Zaradi gozdnega požara v bližini letoviškega kraja Tarifa na jugu Španije so v ponedeljek oblasti evakuirale več kot 2000 ljudi. Obsežen požar divja tudi okoli 20 kilometrov severno od Madrida. Španska tiskovna agencija EFE poroča o najmanj treh ranjenih. Gori tudi na Portugalskem in v Črni gori.

Požari so minulo noč divjali v šestih španskih regijah. Malo pred 20. uro je zagorelo v občini Tres Cantos dobrih 20 kilometrov severno od Madrida. Gašenje je bilo oteženo zaradi močnega vetra, a so do jutra ogenj spravili pod nadzor, so sporočile madridske interventne službe. Pozno zvečer so reševalne službe sporočile, da so rešili moškega, ki je utrpel opekline po 98 odstotkih telesa. Njegovo zdravstveno stanje trenutno ni znano, poroča AP. Gasilcem pri gašenju pomaga vojska in helikopterji, evakuirali so dve stanovanjski območji.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V plamenih je bil tudi nov kompleks stanovanjskih blokov, ogenj pa je goltal predvsem grmičevje in travnike. Pri kraju Tarifa v Andaluziji so medtem evakuirali več kot 2000 ljudi, večinoma turistov. Tamkajšnjim gasilcem delo otežujejo močni sunki vetra, še navaja EFE.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP





Požar pri kraju Tarifa v Andaluziji icon-picture-layer-2 1 / 4

Gori tudi v Galiciji na severozahodu ter sosednji regiji Kastilja in Leon, kjer so doslej evakuirali osem naselij.

Požar v Galiciji FOTO: AP icon-expand

Ob visokih temperaturah na Iberskem polotoku se s tremi obsežnimi požari borijo tudi na Portugalskem.

Gori tudi v Črni gori

Črnogorska vlada je v ponedeljek Nato in EU zaprosila za pomoč pri gašenju gozdnih požarov, ki v zadnjih dneh divjajo po celotni državi, tudi v okolici prestolnice Podgorica. Na pomoč je s helikopterjem že priskočila Srbija, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Črna gora se v zadnjih dneh po celotni državi sooča z več intenzivnimi gozdnimi požari. Po navedbah vlade država nima dovolj sredstev za njihovo učinkovito zatiranje, zlasti na težko dostopnih območjih ter ob visokih temperaturah, močnem vetru in suši. Gori na več lokacijah v okolici Podgorice, kjer so gasilci tudi evakuirali nekatere prebivalce. Požari divjajo še na obali v bližini Budve in na severu države ob meji s Srbijo.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP



Požar v Črni gori icon-picture-layer-2 1 / 3