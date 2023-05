Pred vstopom na letalo še na tehtnico

Novozelandska letalska družba Air New Zealand začenja enomesečno raziskavo, v kateri bo tehtala ročno prtljago in pa potnike na mednarodnih poletih. Tako bodo morali vsi, preden se vkrcajo na letalo, najprej stopiti na tehtnico, prav tako bodo stehtali vso prtljago, ki jo bodo potniki nesli na krov letala.

Ves tovor, ki gre na letalo, se skrbno stehta in primerno porazdeli v tovornem prostoru, da se zagotovi čim boljša stabilnost letala. Tehtajo se tudi obroki, ki jih postrežejo na letalu. Se pa ne tehta potnikov in osebne prtljage. Z raziskavo bodo sedaj pridobili tudi te podatke, ni pa to prva takšna raziskava, saj je omenjena novozelandska družba že leta 2021 izvedla tehtanje potnikov na svojih notranjih letih.

Podatke o teži potnikov, posadke in pa osebne prtljage različne letalske družbe pridobijo na različne načine. Ena od najpogosteje uporabljenih metod je, da uporabijo že vnaprej pripravljene povprečne vrednosti, ki so jih pripravile pristojne službe. Spet nekatere druge letalske družbe občasno tehtajo svoje potnike in na osnovi tega izračunajo neke povprečne vrednosti.

Trenutno so uradni ocenjeni podatki za težo potnika, ki je starejši od 13 let, 86 kilogramov, ta podatek pa vključuje tudi osebno prtljago. Da se teža populacije z leti povečuje, prikazuje tudi podatek, ko so leta 2004 na novo ocenili povprečno težo potnika. Izkazalo se je namreč, da so morali težo dvigniti iz prejšnjih 77 na 86 kilogramov.

Tehtanje bo povsem prostovoljno, tisti, ki ga bodo odklonili, ne bodo trpeli posledic. "Bodo pa vsi tisti, ki se bodo stehtali in nam pomagali do podatkov, veliko prispevali k bolj varnemu in učinkovitemu letenju," so še sporočili iz letalske družbe.