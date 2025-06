Boeing prerezal rep Airbusa, štiri pilote suspendirali

Kot je razvidno iz posnetkov, je boeingovo letalo med vožnjo s krilom trčilo v Airbus in mu dobesedno prerezalo vertikalni stabilizator. Konica krila boeingovega letala se je v trku močno poškodovala, stabilizator pa je uničen.

Letali so takoj prizemljili in odredili tehnični pregled, družba Vietnam Airlines je aktivirala nadomestni letali, da bi na končni destinaciji čim prej odpeljali več kot 380 potnikov, ki so bili v času incidenta že na letalih. Poškodovan ni bil nihče.

Zaradi incidenta je letalska družba že suspendirala štiri vpletene pilote, po dva iz vsakega letala. Urad za civilno letalstvo je namreč trčenje uvrstil med varnostne incidente stopnje B, kar pomeni, da je šlo za resno kršitev operativnih postopkov.

Preiskava sicer še traja, a prve ugotovitve kažejo, da letalo Airbusa med čakanjem pred vzletno stezo ni bilo pravilno postavljeno. Zakaj letalo na vzlet ni čakalo na za to predvideni točki, je osrednji del preiskave.