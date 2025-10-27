Predali posmrtne ostanke še enega izraelskega talca, v Gazi jih je še 12

Egipt je ob privoljenju Izraela v zadnjih dneh v Gazo poslal delavce s težko gradbeno mehanizacijo, da bi pomagali pri iskanju posmrtnih ostankov talcev.

Hamas je v soboto znova zatrdil, da imajo težave pri iskanju preostalih trupel, saj je Gaza popolnoma uničena. "Nekateri od tistih, ki so jih pokopali, so bili tudi sami umorjeni ali se ne spominjajo več, kje so trupla," je po poročanju AFP povedal predstavnik palestinskega gibanja.

Dogovor za mir v Gazi predvideva, da bo gibanje Hamas v Izrael vrnilo vse preostale talce, vključno s posmrtnimi ostanki umrlih. Ob uveljavitvi dogovora v začetku oktobra so kmalu predali 20 še živečih talcev, vključno z današnjo predajo pa so uspeli vrniti posmrtne ostanke 16 izmed 28 tistih, ki so umrli.

Izraelska vojska je nocoj potrdila, da je Hamas Mednarodnemu odboru Rdečega križa (ICRC) v skladu s predhodnimi napovedmi predal posmrtne ostanke še enega od izraelskih talcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sorodniki umrlih talcev pa so medtem vse bolj nestrpni in so danes zahtevali, da se premirje v Gazi začasno prekine, dokler Hamas ne bo vrnil vseh trupel. "Hamas natančno ve, kje se nahaja prav vsak izmed umrlih. Minila sta že dva tedna od roka, določenega v sporazumu za vrnitev vseh 48 talcev," so sporočili.

Izrael je danes potrdil, da z egiptovsko tehnično ekipo sodelujejo tudi pripadniki Rdečega križa in Hamasa, iskanje trupel pogrešanih pa so jim dovolili tudi na območjih za t. i. rumeno črto, kjer nadzor ohranjajo izraelske sile.

Izrael je danes prvič od oktobra 2023 in takratnega napada gibanja Hamas preklical izredno stanje, ki je veljalo za območja v oddaljenosti 80 kilometrov od meje z Gazo. Krhko premirje v enklavi za zdaj drži. Kljub temu iz Gaze poročajo o občasnih napadih in žrtvah, krepijo se napetosti zaradi zamud pri vračanju posmrtnih ostankov izraelskih talcev.

"Odločil sem se, da sprejmem priporočilo vojske in prvič od 7. oktobra odpravim izredno stanje, kar odraža spremenjeno varnostno situacijo na jugu države," je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa danes sporočil izraelski minister za obrambo Israel Kac.

Izredno stanje, ki je od napada Hamasa na Izrael oktobra 2023 veljalo za območja, do 80 kilometrov oddaljena od meje z Gazo, je oblastem zagotavljalo posebna pooblastila za vzdrževanje javnega reda in miru ter varnosti civilistov.

Krhko premirje, ki je po prizadevanjih ZDA ter pogajalcev iz Katarja in Egipta začelo veljati 10. oktobra, tako za zdaj ostaja v veljavi.

Kljub temu iz Gaze še vedno občasno poročajo o izraelskih napadih, smrtnih žrtvah in ranjenih. Palestinski zdravstveni viri so po navedbah dpa danes sporočili, da sta bila v kraju Abasan al Kabira blizu mesta Han Junis na jugu enklave ubita dva človeka, še trije pa ranjeni.

Omenjeni kraj sicer leži na območju, kjer so še vedno prisotni izraelski vojaki. Izraelska vojska se je v skladu z mirovnim dogovorom umaknila za t. i. rumeno črto, ki poteka približno po sredini Gaze, in ohranja nadzor nad nekaj več kot polovico ozemlja enklave.

