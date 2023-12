V Alicanteju postavili rekordne jasli, v Belgiji drsališče v cerkvi

Dva tedna pred božičem se zdi, da evropska mesta kar tekmujejo, katero bo zažarelo v bolj spektakularni praznični podobi. V španskem Alicanteju so znova postavili Guinnessove rekorderke, največje jasli na svetu. Sveti Jožef je visok kar sedemnajst metrov, Marija deset metrov, Jezus pa v višino meri dobre tri metre. V italijanskem mestu Assisi radovedne poglede pritegnejo peščene jaslice. Stalnica adventnih sejmov so tudi drsališča. V Belgiji se hvalijo, da so ga postavili kar v cerkvi. In zakaj se bela podlaga pod streho ne stali?