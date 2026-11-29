Pred mnogimi volišči se vijejo dolge vrste volivcev, ki želijo oddati glas na teh pomembnih volitvah. Zmaga na volitvah se sicer obeta desni Ljudski stranki (PP). Javnomnenjske raziskave kažejo, da Sanchezovi socialisti (PSOE) zaostajajo za stranko PP, a da bi ta za morebitno oblikovanje nove vlade morda potrebovala podporo skrajno desne stranke Vox. Tej napovedujejo uvrstitev na tretje mesto. Preostale stranke, kot so levo zavezništvo Široka fronta (Frente Amplio) ter več regionalnih strank, pa zelo zaostajajo.

Po oddaji glasu na volišču v Madridu je Sanchez danes dejal, da so te volitve "zelo pomembne ne le za Španijo, temveč tudi za Evropo". Španske volivce je pozval, naj se v čim večjem številu udeležijo volitev in pošljejo jasno sporočilo o tem, kakšno vlado si želijo.

Potem ko je v prestolnici oddal svoj glas, je vodja PP Alberto Nunez Feijoo Špance pozval, naj ne glasujejo iz strahu. Feijoo je dodal, da bo izid teh volitev določil usodo in smer države ne le v naslednjih štirih letih, temveč verjetno za celotno prihodnje desetletje.

Volišča po državi so se za približno 39 milijonov volivcev odprla ob 9. uri, zaprla pa se bodo ob 20. uri, na Kanarskih otokih pa z enournim zamikom.

Španske volitve so deležne velike pozornosti, saj Evropa z njimi vstopa v volilno obdobje, ki bi lahko bistveno preoblikovalo politiko na stari celini, dodaja AFP. Prihodnje leto namreč sledijo predsedniške volitve v Franciji ter parlamentarne volitve na Poljskem in v Italiji.