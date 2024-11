Predčasne volitve v Nemčiji naj bi bile februarja

Končno odločitev o datumu volitev mora sprejeti predsednik države Frank-Walter Steinmeier , so sporočili iz krogov poslanske skupine CDU/CSU.

Nemčija se je znašla v politični krizi, potem ko je prejšnji teden razpadla vladna koalicija SPD Zelenih in liberalcev (FDP). Po obdobju razhajanj v stališčih predvsem glede proračuna in financ je Scholz namreč razrešil finančnega ministra in vodjo FDP Christiana Lindnerja, sledil je odstop večine liberalnih ministrov. Scholz je nato napovedal glasovanje o zaupnici, ki je predpogoj za razpis predčasnih volitev.

Scholz je sicer načrtoval glasovanje o zaupnici 15. januarja, a je po vse glasnejših pozivih, naj do tega pride prej, v nedeljo izrazil pripravljenost na glasovanje že pred božičem.