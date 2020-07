Volitve v Severni Makedoniji zaradi koronavirusa potekajo že tri dni

Danes je glavni volilni dan, ko so zaradi preprečevanja gneč volišča odprta dve uri dlje kot običajno - od 7. do 21. ure. Vsi udeleženci morajo nositi zaščitne maske, spoštovati ustrezno medsebojno razdaljo ter si razkužiti roke ob vstopu na volišča, poroča makedonska tiskovna agencija Mia .

Volitve so pripravili kljub naraščanju okužb z novim koronaviusom v zadnjih tednih, ki pa so jih zaradi tega prilagodili. V ponedeljek so tako že volili okuženi z virusom ter tisti v samoizolaciji, skupno nekaj več kot 700 volivcev. V torek je med drugim volilo več tisoč kroničnih bolnikov na svojih domovih in drugih na delovnih mestih ali zaporih.

V Severni Makedoniji ob spoštovanju epidemioloških ukrepov zaradi epidemije covida-19 in doslej brez večjih nepravilnosti danes potekajo predčasne parlamentarne volitve. Volilna komisija je sporočila, da se je volitev do 13. ure udeležilo 23,81 odstotka volilnih upravičencev.

Za 120 poslanskih sedežev se potegujejo kandidati 15 strank in koalicij, a bo glavni boj potekal med vladnimi socialdemokrati SDSM bivšega premierja Zorana Zaeva in opozicijsko konservativno VMRO-DPMNEHristijana Mickoskega. V anketah vodi levosredinska SDSM, a le okoli tri odstotne točke.

S premierskim kandidatom Naserjem Ziberijem, prvim iz vrst albanske manjšine, ki tvori skoraj četrtino prebivalcev, prvič nastopa glavna stranka makedonskih Albancev Demokratična unija za integracijo (DUI)Alija Ahmetija.

Volitve bi morale potekati 12. aprila, a so jih zaradi epidemije covida-19 preložili na danes. Zaev se je za sklic predčasnih volitev odločil po oktobrski rdeči luči začetku pogajanj države z EU kljub spremembi imena države v Severno Makedonijo. Januarja letos je nato odstopil in dejal, da želi na volitvah dati državljanom možnost odločitve, kakšno pot želijo. Pot vlade socialdemokratov ali VMRO-DPMNE, ki je spremembi imena nasprotovala in se zato država več ko desetletje ni premaknila na poti v EU in Nato.

Z rešitvijo dolgoletnega spora o imenu države z Grčijo je vlada Zaeva nato letos le dosegla zeleno luč EU za začetek pristopnih pogajanj in sprejem države v Nato. Obe temi je sicer v času pandemije covida-19 zasenčil boj proti virusu. Opozicija oblasti obtožuje, da je v boju neuspešna. Skupno so v državi doslej potrdili 8332 okužb, umrlo je 389 bolnikov. V torek so potrdili 135 novih okužb, umrli so še štirje bolniki.