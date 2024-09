Predčasno izpuščen, le nekaj ur pozneje naj bi spolno zlorabil žensko

Približno 1750 zapornikov je v torek zgodaj zjutraj po vsej Angliji in Walesu odkorakalo na prostost. Gre za ukrep, ki ga je v luči prenatrpanosti zaporov sprejela britanska vlada, ki sicer javnost miri, da med izpuščenimi zaporniki ni teroristov in spolnih prestopnikov, poroča The Independent.

Se pa lahko med predčasno izpuščenimi zaporniki znajdejo izgredniki, ki so bili vpleteni poletne nasilne proteste. Prav tako bi se lahko na svobodi znašli kriminalci, ki so bili obsojeni zaradi grožnje z umorom, zaradi povzročitve telesne poškodbe ali celo umora. Med tistimi, ki so v okviru sheme upravičeni do predčasnega izpusta, so namreč kriminalci, katerih zaporna kazen, ki so jo dobili zaradi nasilnih kaznivih dejanj, je krajša od štirih let.