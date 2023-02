Preden jo je umoril zaročenec: policist opazil poškodbe, ukrepal ni

"Ko Gabby vidiš takšno, se ti zlomi srce. Gabby je policiji jasno povedala, da jo je Brian zgrabil za obraz in jo opraskal. Toda ignorirali so nevarnost, v kateri je bila," pravi družina.

Le dve minuti po tej fotografiji naj bi policija prejela klic v sili od očividca, ki je opazoval spor. Po besedah odvetnika Briana Stewarta so torej policisti prispeli do para približno 15 minut po tem, ko je bila fotografija posneta. In družina je prepričana, da znaki nasilja v teh nekaj minutah niso izginili.

Par naj bi se sprl, po sporu pa naj bi nastala ta fotografija. Na njenem obrazu so jasni znaki nasilja. Na levem licu je mogoče videti več prask, njeno levo oko pa je obkroženo z rdečino. Prav tako so njene oči polne solz.

Družina sicer toži policijo, ki jo obtožuje malomarnosti pri zaposlovanju in usposabljanju. Malomarnost očitajo tudi policistom, ki so obravnavali prijavo nasilja v družini. Pristojni odgovornost zanikajo.

Gabby in Brian sta poleti 2021 potovala po ZDA, Gabby pa je potovanje dokumentirala na družbenih omrežjih. A njuno razmerje naj bi bilo vse prej kot rožnato, saj naj bi bil Brian posesiven, ljubosumen in nasilen.

Družina je Gabby kot pogrešano prijavila septembra, potem ko je z njo izgubila stik, Brian pa se je sam vrnil domov.

Potem so na dan začele prihajati podrobnosti. Priča, ki je 12. avgusta 2021 videla par v trgovini z živili v Moabu, je poklicala policijo in prijavila, da je Brian udaril Gabby, ji poskušal vzeti mobilni telefon in jo pustil pred trgovino.

Policisti so kasneje našli par in ju zasliševali skoraj eno uro. Posnetki telesne kamere so pokazali Gabby, kako joka in se policistom pritožuje nad svojim duševnim zdravjem. Povedala je tudi, da se je par vse pogosteje prepiral.

Policijsko poročilo o incidentu pravi, da je Brian trdil, da ga je Gabby udarila. Policisti so jima priporočili, naj noč preživita ločeno, niso pa vložili nobene obtožbe.