Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Preden naj bi jo posilili, so zaradi drog prišli policisti

New York, 04. 10. 2026 13.25 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.P.
Univerza Cornell

V javnost prihajajo nove informacije o dogajanju v bratovščini Chi Phi na univerzi Cornell. Sedmerica moških je obtožena, da naj bi posilila takrat 20-letno opito in omamljeno dekle, nato pa se v skupinskem pogovoru naslajala nad svojim dejanjem ter k zlorabi povabila še ostale v pogovoru. Policija je sicer v bratovščini posredovala le nekaj ur pred domnevnim skupinskim posilstvom, takrat zaradi drog.

Kot poroča NBC News, policijski dnevnik beleži incident z drogami v bratovščini Chi Phi. V poročilu sicer ne identificirajo drog, prav tako ne imenujejo vpletenih v dogodek.

Časopis Cornell Daily Sun je v soboto poročal, da se je univerzitetna policija le 22 ur pred domnevnim skupinskim posilstvom takrat 20-letnega dekleta odzvala na dogodek v domovanju sedmerice obtoženih. Zaradi prepovedanih drog so aretirali eno osebo.

Bratovščina Chi Phi
Bratovščina Chi Phi
FOTO: AP

Arhivirani policijski zapisnik sicer ne vzpostavlja povezave med incidentom z drogami in domnevnim napadom nekaj ur pozneje.

'Kot uprava in kot skupnost moramo narediti več'

Med naraščajočim ogorčenjem javnosti zaradi domnevnega spolnega napada se je sicer naposled odzval predsednik univerze Michael Kotlikoff, ki je ocenil, da gre za prelomni trenutek v zgodovini Cornella. Navedbe nekdanje študentke je označil za izjemno zaskrbljujoče, izrazil je podporo odločitvi guvernerke, da kazensko preiskavo prepusti državni tožilki New Yorka, pozdravil pa je tudi napoved upravnega odbora univerze o neodvisni preiskavi zunanje odvetniške družbe glede tega, kako je Cornell obravnaval primer iz leta 2024, piše CNN.

"Verjamem, da moramo kot uprava in kot skupnost narediti več," je dejal ter dodal, da je za univerzo "eden najtežjih tednov" v zgodovini. Univerza Cornell je deležna kritik, saj je sprva navedla, da je univerzitetna policija leta 2024 preiskala obtožbe in "vse informacije o preiskavi posredovala uradu okrožnega tožilca okrožja Tompkins". Kasneje je univerza spremenila svojo izjavo in zdaj navaja, da je policija leta 2024 preiskala obtožbe ter uradu tožilca "posredovala žrtvino izjavo pod prisego in posnetek zaslona skupinskega pogovora na aplikaciji Snapchat".

Dodatno ogorčenje so sprožile navedbe v tožbi, da naj bi domnevne posiljevalce na univerzi "kaznovali" s pisanjem esejev. Univerza je sicer kasneje zatrdila, da eseji niso bili edina posledica za obtožene ter da so bili izrečeni tudi ukrepi izključitve in začasne odstranitve s študija.

Univerza namerava preučiti vlogo študentskih bratovščin in sestrinstev na kampusu ter se zavzeti za reformo zakonodaje zvezne države New York glede spolnih napadov, je dodal Kotlikoff.

V skupinskem pogovoru naj bi se hvalili s skupinskim posilstvom

Neimenovana nekdanja študentka Univerze Cornell je minuli mesec vložila tožbo proti univerzi in sedmim nekdanjim študentom bratovščine Chi Phi, v kateri trdi, da je bila, ko je bila pod vplivom ketamina, alkohola in marihuane, več ur spolno zlorabljena.

NBC News je v petek poročala, da je univerzitetna policija v prvih tednih preiskave zaslišala priče in prejela anonimne prijave, vendar se je okrožni tožilec okrožja Tompkins Matthew Van Houten odločil, da obtožnice ne bo vložil, čeprav dodatnih informacij ni pregledal.

Preberi še Snapchat, domnevno skupinsko posilstvo in eseji kot kazen?

Van Houten je dejal, da je svojo odločitev utemeljil na šeststranski začetni izjavi domnevne žrtve policiji, za katero je trdil, da ne navaja kaznivega dejanja. Njen odvetnik Thomas Giuffra pa poudarja, da oblasti niso izvedle temeljite preiskave in so dogodke vnaprej presodile na podlagi njene izjave, da je privolila v nekatero dogajanje tiste noči. Dekle naj bi bilo sicer tistega večera opito in omamljeno.

Guvernerka Kathy Hochul je v četrtek imenovala generalno državno tožilko New Yorka Letitio James za posebno tožilko, ki bo preučila, ali so kazenske ovadbe primerne. "Po kakšni logiki se okrožni tožilec odloči, da domnevne žrtve ali kogarkoli od vpletenih sploh ne bo zaslišal. V katerem svetu je normalno, da ne zahteva niti celotnega prepisa njenega intervjuja," je bila kritična Hochulova.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
cornell zda univerza posilstvo

Po spodleteli usmrtitvi Christe Pike odstopil vodja zapora

24ur.com Skupina petih moških naj bi posilila 25-letnico v Parizu
24ur.com V zapuščenem rudniku napadli snemalno ekipo in posilili osem žensk
24ur.com Po šokantnem razkritju londonska policija 'čisti' svoje vrste
24ur.com V povezavi s posilstvom 11-letnice v Prištini aretirali 11 oseb
24ur.com Pričevanje iz rudnika groze: Brutalni spolni napad je trajal več ur
24ur.com V središču Zagreba dva moška domnevno posilila 15-letnico
24ur.com Obtožbe zoper Russlla Branda: posilstvo in spolni napad na 16-letnico
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
bibaleze
Portal
Halle Berry obtožena, da je fizično napadla sina: nekdanji mož zahteva skrbništvo
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj najstniki težko ohranjajo koncentracijo?
Zakaj najstniki težko ohranjajo koncentracijo?
Sharon Stone razkrila pretresljivo izkušnjo iz najstniških let: "Lahko bi rodila v stranišču"
Sharon Stone razkrila pretresljivo izkušnjo iz najstniških let: "Lahko bi rodila v stranišču"
zadovoljna
Portal
Brat princese Diane razkril kruto resnico o kraljevi družini
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo potrpežjivi, strelce čaka presenečenje v ljubezni
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo potrpežjivi, strelce čaka presenečenje v ljubezni
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, tehtnice pa karizmatične
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, tehtnice pa karizmatične
Balerinke dobivajo konkurenco: to je nova jesenska obsesija
Balerinke dobivajo konkurenco: to je nova jesenska obsesija
vizita
Portal
Koliko jajc na dan lahko pojeste, ne da bi tvegali svoje zdravje?
Kaj so maternični miomi in kako vplivajo na zdravje žensk
Kaj so maternični miomi in kako vplivajo na zdravje žensk
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Pasivna agresija v odnosih: ko 'nič ni' ne pomeni nič
Pasivna agresija v odnosih: ko 'nič ni' ne pomeni nič
cekin
Portal
Letališki delavec razkriva: ena napaka pred oddajo prtljage je kriva za številne izgubljene kovčke
Odslej možnost ločenega spremljanja financiranja dolgotrajne oskrbe
Odslej možnost ločenega spremljanja financiranja dolgotrajne oskrbe
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
moskisvet
Portal
Nekaj se dogaja med Slovenci: ta šport postaja vse bolj priljubljen
Zaljubila se je v masajskega bojevnika, nato jo je pričakalo nepričakovano razkritje
Zaljubila se je v masajskega bojevnika, nato jo je pričakalo nepričakovano razkritje
Umrl je na njenem posestvu, policija pa je primer zaprla: 55 let pozneje je prišla nova priča
Umrl je na njenem posestvu, policija pa je primer zaprla: 55 let pozneje je prišla nova priča
7 znakov, da vaš avto potrebuje servis, čeprav na armaturi ne sveti nobena lučka
7 znakov, da vaš avto potrebuje servis, čeprav na armaturi ne sveti nobena lučka
dominvrt
Portal
Jesensko sajenje sadnega drevja: strokovnjak svetuje, kako izbrati in posaditi sadiko
Barvni trendi leta 2027: Ustvarite naravno eleganco v svojem domu
Barvni trendi leta 2027: Ustvarite naravno eleganco v svojem domu
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
okusno
Portal
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
voyo
Portal
O.J.: Ameriški zločin
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Nasmeh
Nasmeh
Ponovni utrip
Ponovni utrip
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984