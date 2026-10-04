Preden naj bi jo posilili, so zaradi drog prišli policisti

Kot poroča NBC News, policijski dnevnik beleži incident z drogami v bratovščini Chi Phi. V poročilu sicer ne identificirajo drog, prav tako ne imenujejo vpletenih v dogodek. Časopis Cornell Daily Sun je v soboto poročal, da se je univerzitetna policija le 22 ur pred domnevnim skupinskim posilstvom takrat 20-letnega dekleta odzvala na dogodek v domovanju sedmerice obtoženih. Zaradi prepovedanih drog so aretirali eno osebo.

Bratovščina Chi Phi FOTO: AP

Arhivirani policijski zapisnik sicer ne vzpostavlja povezave med incidentom z drogami in domnevnim napadom nekaj ur pozneje.

'Kot uprava in kot skupnost moramo narediti več'

Med naraščajočim ogorčenjem javnosti zaradi domnevnega spolnega napada se je sicer naposled odzval predsednik univerze Michael Kotlikoff, ki je ocenil, da gre za prelomni trenutek v zgodovini Cornella. Navedbe nekdanje študentke je označil za izjemno zaskrbljujoče, izrazil je podporo odločitvi guvernerke, da kazensko preiskavo prepusti državni tožilki New Yorka, pozdravil pa je tudi napoved upravnega odbora univerze o neodvisni preiskavi zunanje odvetniške družbe glede tega, kako je Cornell obravnaval primer iz leta 2024, piše CNN. "Verjamem, da moramo kot uprava in kot skupnost narediti več," je dejal ter dodal, da je za univerzo "eden najtežjih tednov" v zgodovini. Univerza Cornell je deležna kritik, saj je sprva navedla, da je univerzitetna policija leta 2024 preiskala obtožbe in "vse informacije o preiskavi posredovala uradu okrožnega tožilca okrožja Tompkins". Kasneje je univerza spremenila svojo izjavo in zdaj navaja, da je policija leta 2024 preiskala obtožbe ter uradu tožilca "posredovala žrtvino izjavo pod prisego in posnetek zaslona skupinskega pogovora na aplikaciji Snapchat".

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Univerza Cornell AP

Univerza Cornell AP

Bratovščina Chi Phi AP







Dodatno ogorčenje so sprožile navedbe v tožbi, da naj bi domnevne posiljevalce na univerzi "kaznovali" s pisanjem esejev. Univerza je sicer kasneje zatrdila, da eseji niso bili edina posledica za obtožene ter da so bili izrečeni tudi ukrepi izključitve in začasne odstranitve s študija. Univerza namerava preučiti vlogo študentskih bratovščin in sestrinstev na kampusu ter se zavzeti za reformo zakonodaje zvezne države New York glede spolnih napadov, je dodal Kotlikoff.

V skupinskem pogovoru naj bi se hvalili s skupinskim posilstvom

Neimenovana nekdanja študentka Univerze Cornell je minuli mesec vložila tožbo proti univerzi in sedmim nekdanjim študentom bratovščine Chi Phi, v kateri trdi, da je bila, ko je bila pod vplivom ketamina, alkohola in marihuane, več ur spolno zlorabljena. NBC News je v petek poročala, da je univerzitetna policija v prvih tednih preiskave zaslišala priče in prejela anonimne prijave, vendar se je okrožni tožilec okrožja Tompkins Matthew Van Houten odločil, da obtožnice ne bo vložil, čeprav dodatnih informacij ni pregledal.