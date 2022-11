Preden sta ga posvojila, je bil 'tako lačen, da je jedel igrače'

Par je konec februarja na družbenih omrežjih objavil poziv: "Želiva posvojiti dečka ali deklico". Takrat sta zakonca za morebitni prihod otroka že pripravila prostor v hiši. Toda kmalu sta bila zakonca zaradi vojne prisiljena zapustiti svoj dom v Slovjansku, mestu v obmejni regiji Doneck, in oditi v Kijev. Izgubila sta službo in dom. "Najine stabilnosti ni bilo več. Izgubila sva vse prihranke," je dejala Bespalaja.

V grozni situaciji pa sta aprila s strani prostovoljca v Mariupolu prejela klic, na katerega sta upala. V Mariupolu je bil deček brez staršev.

Ilja Kostuševič je bil eden od preživelih v mestu. Prebivalci mesta so bili sicer več tednov prisiljeni živeti v zakloniščih pod zemljo, medtem ko so ruske enote mesto obstreljevale s topovi. V mestu so zdaj skoraj vse stavbe poškodovane ali uničene, pod ruševinami pa je neznano število mrtvih. Ilja je starša izgubil v prvem tednu vojne. Pod streho ga je vzel sosed, kjer se je več tednov z neznanci skrival v mrzli in temni kleti.

"Bil je tako lačen, da je začel jesti igrače," je povedala Bespalaja, ki ji je Ilja povedal vse o treh strašnih tednih v kleti. "Moški so pili alkohol in otroci sosedov so ga ustrahovali. Bil je lačen in zmrzoval," opisuje njegovo izkušnjo.