'Predlagali bomo ukrepe za vzpostavitev dronskega zidu'

"Zato bomo predlagali takojšnje ukrepe za vzpostavitev dronskega zidu," je poudarila predsednica komisije, ki je vzpostavitev t. i. dronskega zidu napovedala že v letnem nagovoru o stanju v EU. Prejšnji petek so v Bruslju stekli pogovori o vzpostavitvi protidronske zaščite na vzhodu Unije.

"Evropa se mora odločno in enotno odzvati na vdore ruskih dronov na naše meje, zato bomo predlagali takojšnje ukrepanje," je dejala na novinarski konferenci z generalnim sekretarjem Nata pred zasedanjem kolegija evropskih komisarjev, posvečenem varnostnim vprašanjem.

Ursula Von der Leyen je danes znova poudarila tudi pomen krepitve obrambe vzhodnega krila EU. "Ukrepati moramo hitro, skupaj z Ukrajino in v tesnem sodelovanju z Natom," je dejala.

Glede položaja Ukrajine v boju proti ruski agresiji je von der Leynova prepričana, da "smo v trenutku, ko lahko odločno ukrepanje Evrope, v sodelovanju z Natom, privede do resničnega preobrata". Zavzela se je za nadaljnjo krepitev pritiska na Moskvo s sankcijami in pozvala k nadaljnji vojaški podpori Ukrajine.

Rutte je pobudo o dronskem zidu označil za "odlično zamisel, pravočasno in potrebno". "Poskrbeti moramo za varnost našega neba," je dodal, pri tem pa spomnil na nedavne incidente z ruskimi droni na Poljskem in ruskimi bojnimi letali v Estoniji.

Glede incidentov na Danskem, kjer so v minulih dneh opazili prelete dronov, je Rutte dejal, da Nato še vedno ugotavlja vzroke, medtem ko je na Poljskem in v Estoniji jasno, da "so bili to Rusi".

"Če je bilo namerno ali ne, bomo videli. A tudi če je bilo nenamerno, je to še vedno nepremišljeno in nesprejemljivo," je povedal.

Voditelji članic EU se bodo v sredo sestali na neformalnem zasedanju v Koebenhavnu, v ospredju katerega bosta krepitev obrambnih zmogljivosti in nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Zasedanje bo potekalo v senci nedavnih incidentov z droni.