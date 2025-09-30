Svetli način
Tujina

'Predlagali bomo ukrepe za vzpostavitev dronskega zidu'

Bruselj, 30. 09. 2025 13.16 | Posodobljeno pred 1 uro

Evropa se mora odločno odzvati na kršitve ruskih dronov na naših mejah, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pred neformalnim zasedanjem voditeljev članic EU v Koebenhavnu, na katerem bodo govorili tudi o nedavnih incidentih z droni. K odločnemu ukrepanju v obrambi pred droni je pozval tudi prvi mož Nata Mark Rutte.

"Evropa se mora odločno in enotno odzvati na vdore ruskih dronov na naše meje, zato bomo predlagali takojšnje ukrepanje," je dejala na novinarski konferenci z generalnim sekretarjem Nata pred zasedanjem kolegija evropskih komisarjev, posvečenem varnostnim vprašanjem.

"Zato bomo predlagali takojšnje ukrepe za vzpostavitev dronskega zidu," je poudarila predsednica komisije, ki je vzpostavitev t. i. dronskega zidu napovedala že v letnem nagovoru o stanju v EU. Prejšnji petek so v Bruslju stekli pogovori o vzpostavitvi protidronske zaščite na vzhodu Unije.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen FOTO: AP

Ursula Von der Leyen je danes znova poudarila tudi pomen krepitve obrambe vzhodnega krila EU. "Ukrepati moramo hitro, skupaj z Ukrajino in v tesnem sodelovanju z Natom," je dejala.

Glede položaja Ukrajine v boju proti ruski agresiji je von der Leynova prepričana, da "smo v trenutku, ko lahko odločno ukrepanje Evrope, v sodelovanju z Natom, privede do resničnega preobrata". Zavzela se je za nadaljnjo krepitev pritiska na Moskvo s sankcijami in pozvala k nadaljnji vojaški podpori Ukrajine.

Rutte je pobudo o dronskem zidu označil za "odlično zamisel, pravočasno in potrebno". "Poskrbeti moramo za varnost našega neba," je dodal, pri tem pa spomnil na nedavne incidente z ruskimi droni na Poljskem in ruskimi bojnimi letali v Estoniji.

Glede incidentov na Danskem, kjer so v minulih dneh opazili prelete dronov, je Rutte dejal, da Nato še vedno ugotavlja vzroke, medtem ko je na Poljskem in v Estoniji jasno, da "so bili to Rusi".

"Če je bilo namerno ali ne, bomo videli. A tudi če je bilo nenamerno, je to še vedno nepremišljeno in nesprejemljivo," je povedal.

Voditelji članic EU se bodo v sredo sestali na neformalnem zasedanju v Koebenhavnu, v ospredju katerega bosta krepitev obrambnih zmogljivosti in nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Zasedanje bo potekalo v senci nedavnih incidentov z droni.

