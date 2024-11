'Rusija napade stopnjuje, zato je treba Ukrajini še naprej pomagati'

Visoki zunanjepolitični predstavnik in nekateri zunanji ministri so se pred srečanjem odzvali na poročanje medijev, da je ameriški predsednik Joe Biden v nedeljo umaknil omejitve za ukrajinske napade z ameriškim orožjem dolgega dosega na cilje globoko v Rusiji.

Tisoč dni od začetka ruske agresije v Ukrajini, kolikor bo minilo v torek, bi moralo biti po mnenju ministrice opomin na izjemen odpor in odločenost Ukrajine, da se bori za suverenost, svobodo in vrednote demokratičnega sveta.

"Strategija deeskalacije, ki smo jo sprejeli v zadnjih treh letih, je bila neuspešna, zato zdaj potrebujemo drugo, ki temelji na sili in ki jo zahtevajo baltske države in druge, vključno z Ukrajino," pa je ob prihodu na srečanje izpostavil litovski zunanji minister Gabrielius Landsbergis . Dodal je, da to pomeni orožje za Kijev, odpravo vseh omejitev in strategijo, ki bo temeljila na zmagi. Izrazil je še upanje na spremembe z novim vodstvom v EU in ZDA.

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je dejala, da je odločitev ZDA v tem trenutku zelo pomembna. Menila je tudi, da pravica do samoobrambe pomeni, da ni treba čakati, da raketa zadene šolo ali bolnišnico, ampak da se lahko pred njo zaščitiš in jo uničiš takoj po izstrelitvi. Zavzela se je tudi za ukrepe EU proti Kitajski, od koder naj bi v Rusijo izvažali drone za uporabo v Ukrajini.

Podprla je tudi prizadevanja Ukrajine za organizacijo drugega mirovnega vrha, na katerem bi sodelovali tudi Rusija, Kitajska, Brazilija in Indija.

Vodja slovenske diplomacije se je na zasedanju sešla s prihodnjo visoko zunanjepolitično predstavnico unije Kajo Kallas, s katero sta govorili o Zahodnem Balkanu, Ukrajini in Bližnjem vzhodu. Ministrica je Kallas tudi predstavila razmere na Afriškem rogu po nedavnem obisku v Etiopiji, Keniji in Somaliji.

Pred zasedanjem se je Fajon na pobudo sedanjega visokega predstavnika EU za zunanjo politiko Josepa Borrella v nedeljo udeležila sestanka z nekdanjim izraelskim premierjem Ehudom Olmertom in nekdanjim palestinskim zunanjim ministrom Naserjem Al Kidvo, ki sta predstavila mirovni načrt za Bližnji vzhod in rešitev dveh držav. "Pozdravljam njun skupen napor za končanje vojne v Gazi takoj ter pot do mirnega sobivanja Palestincev in Izraelcev," je dejala.

Zunanji ministri držav članic EU bodo danes poleg podpore Ukrajini razpravljali tudi o nadaljnjih odnosih z Izraelom v luči napetosti na Bližnjem vzhodu in odnosih z ZDA po predsedniških volitvah, na katerih je zmagal republikanec Donald Trump. Ena od tem današnjega srečanja bodo tudi parlamentarne volitve v Gruziji, ki so jih zaznamovale obtožbe o domnevnih nepravilnostih in vmešavanju Rusije.

To bo predvidoma zadnje zasedanje zunanjih ministrov pod vodstvom Španca Borrella, ki naj bi ga decembra na položaju zamenjala nekdanja estonska premierka Kaja Kallas. Bo pa v torek v Bruslju Borrell vodil še srečanje obrambnih ministrov, ki se bodo posvetili predvsem nadaljnji vojaški podpori Kijevu.