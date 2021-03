Predlog o covidnem potrdilu bodo obravnavali po nujnem postopku

Uporabo nujnega postopka, ki omogoča hitrejši parlamentarni nadzor nad predlogi komisije, pri čemer pa so v celoti spoštovane pristojnosti demokratičnega nadzora, ki jih ima parlament, je podprlo 468 poslancev, 203 so bili proti, 16 pa se jih je glasovanja vzdržalo, so navedli v Evropskem parlamentu.

Od evropskih poslancev iz Slovenije so za glasovali Ljudmila Novak(EPP/NSi), Franc Bogovič(EPP/SLS), Klemen Grošelj(Renew/LMŠ) ter Romana Tomcin Milan Zver(oba EPP/SDS).

Tomčeva je na družbenih omrežjih poudarila, da je potrdilo pot do več svobode. "Zaradi zamud pri dobavi cepiva v EU se zna zgoditi, da bodo prebivalci EU na slabšem, ker bodo do cepiva in potrdila prišli kasneje kot ostali. Dovolj je bilo neodločnosti in kompliciranja. Ključno je hitro ukrepanje," je zapisala.