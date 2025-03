Zavzetje Grenlandije: Predlog, ki bi lahko ustavil Trumpa

Trump že lep čas razburja z odkritimi grožnjami po zasedanju ozemelj Grenlandije, Kanade in Paname. Član predstavniškega doma ZDA Seth Magaziner je zato zdaj predstavil zakon o prepovedi vdora k zaveznikom. Kot pravi, je to zakonodaja, ki bi predsedniku Trumpu prepovedala napad na Grenlandijo, Kanado ali Panamo brez glasovanja kongresa.

Neokrnjena Grenlandija, ki v svojih globinah skriva neprecenljiva bogastva v obliki mineralov in ostalih dragocenih naravnih virov, vedno bolj diši Donaldu Trumpu. Novopečeni predsednik ZDA odkrito priznava, da bi se rad polastil te naravne zakladnice. Celo z vojaškim zavzetjem. Prav tako omenja Kanado in Panamo in s tem zbuja veliko negotovosti in strahu pred svojimi neracionalnimi potezami. Poslanec Seth Magaziner je predlog zakona predstavil kot odgovor na ponavljajoče se grožnje predsednika ZDA, da bo odvzel ozemlje zaveznikom, in zavrnitev uporabe vojaške sile za ozemeljsko širitev. Takšna dejanja bi po nepotrebnem stala Američane življenja in sredstev, opogumila naše sovražnike in uničila zavezništva, ki so varovala naš narod od konca druge svetovne vojne, je prepričan.

Grenlandija FOTO: Shutterstock icon-expand

Predlog zakona prepoveduje uporabo sredstev, ki so na voljo za uvedbo oboroženih sil ZDA za napad ali zaseg ozemlja Kanade, Republike Paname in samoupravnega ozemlja Grenlandije brez dovoljenja kongresa. Po ameriški ustavi ima le kongres pravico razglasiti vojno. V skladu z resolucijo o vojnih pooblastilih iz leta 1973 je kongres predsednikom dovolil, da se začasno udeležijo sovražnosti do 60 dni brez odobritve kongresa. Vendar nepremišljena retorika predsednika Trumpa o ozemeljski širitvi jasno kaže, da mu ni mogoče zaupati nenadzorovanih vojnih pooblastil, poudarjajo v uradu Magazinerja.

'Trumpu ne bi smeli dovoliti, da ameriške vojake spravlja v nevarnost' Zakon o prepovedi vdora zaveznikov krepi ustavno vlogo kongresa v vojnih zadevah in zagotavlja, da noben predsednik – demokratski ali republikanski – ne more enostransko povleči ZDA v nepotreben konflikt z našimi zavezniki, so zapisali v sporočilu za javnost. "Predsedniku Trumpu ne bi smeli dovoliti, da ameriške vojake spravlja v nevarnost z začenjanjem nepotrebnih vojn z našimi zavezniki," je dejal Magaziner. "Moj predlog zakona, zakon o prepovedi vdora zaveznikov, pojasnjuje, da kongres ne bo dovolil predsedniku, da nas enostransko vleče v nepotrebne konflikte, ki ne prispevajo k večji varnosti Američanov." Grenlandci ne želijo biti niti Američani niti Danci Danska je večkrat zavrnila ponovne izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je napovedal, da bodo ZDA tako ali drugače prevzele Grenlandijo. Premier Grenlandije Mute Egede je medtem poudaril, da si Grenlandci ne želijo biti niti Američani niti Danci.

Taljenje Grenlandije neizogibno FOTO: Shutterstock icon-expand