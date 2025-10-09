Svetli način
Tujina

Italijanska vlada bi prepovedala popolno zakrivanje obraza na javnih mestih

Rim, 09. 10. 2025 09.02 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , Ne.M.
Komentarji
43

V Italiji vladajoča stranka Bratje Italije premierke Giorgie Meloni je v sredo vložila predlog zakona, s katerim bi prepovedali popolno zakrivanje telesa in obraza oziroma nošenje burk in nikabov na javnih mestih. Ukrep je del t. i. zakona proti islamskemu separatizmu, ki vključuje tudi nova pravila glede financiranja mošej.

Predlog zakona bi na vseh javnih mestih, vključno s šolami, univerzami in trgovinami, prepovedal nošenje oblačil, ki v celoti zakrivajo telo in obraz.
Predlog zakona bi na vseh javnih mestih, vključno s šolami, univerzami in trgovinami, prepovedal nošenje oblačil, ki v celoti zakrivajo telo in obraz. FOTO: Shutterstock

Predlog zakona, ki so ga predlagatelji v sredo vložili v spodnji dom parlamenta v Rimu, bi na vseh javnih mestih, vključno s šolami, univerzami in trgovinami, prepovedal nošenje oblačil, ki v celoti zakrivajo telo in obraz. Med oblačili muslimank sta to burka in nikab, pri čemer prva tudi predel oči prekriva z mrežico, nikab pa ta del pušča odkrit.

Globa med 300 in 3000 evri

Kršiteljem prepovedi bi grozila globa v višini od 300 do 3000 evrov, poročajo tuje tiskovne agencije. Ukrep je del širšega zakona, ki poleg tega vključuje še nova pravila glede financiranja mošej in strožje kazni za spodbujanje k prisilnim porokam. Med drugim bi morale verske skupine, ki jih država uradno ne priznava, razkriti vsakršno financiranje iz tujine.

Po besedah ene od poslank Bratov Italije Sare Kelany je potreben, "da bi se borili proti ustvarjanju enklav in vzporednih družb, v katerih se izvaja šeriatsko pravo in ne italijanski pravni sistem, in kjer uspeva islamski fundamentalizem".

'Versko svobodo je treba izvajati na odprtem'

"Verska svoboda je sveta, a jo je treba izvajati na odprtem, v polnem spoštovanju naše ustave in načel italijanske države," je ob njej sporočil še eden od pobudnikov nove zakonodaje, poslanec in državni sekretar na pravosodnem ministrstvu Andrea Delmastro.

Kot je dejal, so se pri sestavljanju predloga zakona zgledovali po Franciji, prvi evropski državi, ki je leta 2011 uvedla popolno prepoved burk in nikabov. Odtlej je popolno ali delno prepoved islamskih oblačil, ki popolnoma zakrivajo telo in obraz, uvedlo še več drugih držav, med njimi Belgija, Danska, Švica in Avstrija.

KOMENTARJI (43)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jablan
09. 10. 2025 09.59
+3
Pravilno
ODGOVORI
3 0
Animal_Pump
09. 10. 2025 09.59
+1
Znimivo je najbolj, da se ženske borijo v Iranu npr...da te cunje dol zmečejo. Tem, ki so tukaj, kjer jim ne bi bilo treba tega nosit..pa vlečejo to nase. Pa ne mi lapat, da je to njihova želja. Sem jo videl na 40 stopinj, ko je imela tole na sebi...sopihala kot parna lokomotiva...vrgla bi to najraje dol s sebe...pa bi ji verjetno mož naredil Ray Banke...če bi to storila. BZV..uglavnem. Kaznovat...da se žensk odreši teh cunj. Pri nas verjetno še ne kmalu...
ODGOVORI
2 1
Glavni_Baja
09. 10. 2025 10.00
... pri vas v hrvatiji še ne kmalu
ODGOVORI
0 0
Infiltrator
09. 10. 2025 09.57
+5
Cela EU mora to storit !
ODGOVORI
6 1
themightyred92
09. 10. 2025 09.57
+2
Prepovedat islam
ODGOVORI
3 1
Darko32
09. 10. 2025 09.53
+5
Edino pravilno. NAmreč ti so pokazali, da so zlorabili in manipulirali z begunstvom in statusom le tega. Zato je povsem na mestu, da ITALJANI to sprejemejo. Tudi pri nas je potrebno to narediti in to po hitrem postopku. Namreč določena populacija je že začela groziti domorodcem na vseh področjih in se dogaja že kanibalizem.
ODGOVORI
6 1
Glavni_Baja
09. 10. 2025 09.55
-1
VI ste že pokleknili
ODGOVORI
0 1
CorbaMorba
09. 10. 2025 09.53
-2
Ta članek je prav p+rn+grafija za večino tukaj gor.
ODGOVORI
0 2
Cervantes Saavedra
09. 10. 2025 09.50
-7
Novi italijanski zakon ne bi torej prizadel takšnih kot je to lepo dekle na zgornji fotografiji, saj ji oblačila ne zakrivajo v celoti telo in obraz. Seveda bodo morali v Italiji narediti izjeme za časa beneškega karnevala, pri nas ob kurentovanju, maškarah... Tudi kakšne naše nune se ne bi smele več prekrivati obraza. - Na srečo je Vatikan samostojna država, neodvisna od italijanskega sodstva in se bodo tam smele ženske ob srečanju s papežem še morale v celoti prekriti obraz. Res pa je tudi pri na s RKC hotela uveljaviti pravilo, da so njihovi (Božji!!!) kanonski zakoni nad državnimi, a jim ni bilo ugodeno. - Sem kakšen stavek napačnega napisal?
ODGOVORI
0 7
Glavni_Baja
09. 10. 2025 09.51
+3
😴💤💤💤🥱🥱🥱
ODGOVORI
4 1
Tirea
09. 10. 2025 09.48
+17
Prepovedati še pri nas
ODGOVORI
17 0
Glavni_Baja
09. 10. 2025 09.50
-4
VI nimate 🥚🥚
ODGOVORI
1 5
jablan
09. 10. 2025 10.01
Ti maš gnila
ODGOVORI
0 0
Ossy95
09. 10. 2025 09.47
+17
EDINO PRAVILNO!
ODGOVORI
17 0
Artechh
09. 10. 2025 09.47
+14
Pravilno
ODGOVORI
14 0
wsharky
09. 10. 2025 09.47
+15
pravilno, tudi v Sloveniji naj se to sprejme
ODGOVORI
15 0
Pajo_36
09. 10. 2025 09.46
-19
Spet vmešavanje v žensko, spet, seveda , kdo pa kot ta desni ! Kot prvo, se izobrazite, kaj sploh burka in nikab sta ! Ker vas 99% to ne ve. To ni hidžab ! Najbolj smešno mi je pa to, da se dela kr ena drama, kdo pa kje vidi koga v burki ali nikabu?? Kr neki, desna falanga slavi, ker sploh ne vem, kaj sploh to je ! Kaj pa bogati turisti iz Savdske Arabije, UAE in podobnih naftarskih držav?? Boste dali prepoved, ko bodo prišli na počitnice?? Pa zapravl bojo miljone, vi jim boste pa težil zarad enega nikaba?? Spet napadate nižje razrede, za bogate bo pa vse free ! Sej ne morš verjet, res !
ODGOVORI
1 20
Glavni_Baja
09. 10. 2025 09.48
+0
ja, volne v slo. je na tone 😁
ODGOVORI
1 1
Artechh
09. 10. 2025 09.52
+5
Naj bodo zakriti v muslimanskih državah. Tu pa pač ne.
ODGOVORI
6 1
Glavni_Baja
09. 10. 2025 09.53
-1
zahvali se hlapć. eu @art... 😀
ODGOVORI
1 2
Jernej Sekirnik
09. 10. 2025 09.54
+2
v burki? Pa v Celju, Velenju, Ljubljana, Slovenska Bistrica, ...vidim
ODGOVORI
2 0
Cervantes Saavedra
09. 10. 2025 10.01
za Glavonja: Volno v SLO poceni uvažamo z Balkana, kjer je veliko naivnih ovc. Ko jih šiša! 😀
ODGOVORI
0 0
jablan
09. 10. 2025 10.01
Tvoje
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
09. 10. 2025 09.45
+11
Ninjago ni za Evropo.
ODGOVORI
11 0
Jernej Sekirnik
09. 10. 2025 09.44
+17
Pri nas tega ne moremo sprejeti, problem je če kak mladenič gre s šilt kapo in očali v banko, ga varnostnik ustavi, če pa pride cela zavita ženska pa se niti ne upa ene črke reči. To sem sam videl in ne moreš verjeti.
ODGOVORI
17 0
Vse stransko
09. 10. 2025 09.43
+13
Bi se strinjal s tem.
ODGOVORI
13 0
Lenart Čaubi
09. 10. 2025 09.41
+13
Kdaj je to že Janša predlagal ,da se uvede pri nas pa so vsi skočili u luft.Potrebna je asimilacija naša dekleta tudi ne bi hodila razgaljena po Kabulu.Nekateri so se branili zaščitnih mask v času kovida po drugi strani pa zagovarjali hiđab.
ODGOVORI
14 1
25petelinov
09. 10. 2025 09.45
-2
"Predlagal"
ODGOVORI
0 2
Teleport
09. 10. 2025 09.41
+9
Upam da res
ODGOVORI
9 0
Castrum
09. 10. 2025 09.40
+11
Pravilno.
ODGOVORI
11 0
Glavni_Baja
09. 10. 2025 09.43
-7
dže si @drama queeen
ODGOVORI
0 7
Wolfman
09. 10. 2025 09.39
+4
Obvezno in nujno bi bilo tudi prepovedati po vsej Evropi nošenje judovskih kapic ali po židovsko kipa.
ODGOVORI
10 6
