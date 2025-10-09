Italijanska vlada bi prepovedala popolno zakrivanje obraza na javnih mestih

Predlog zakona, ki so ga predlagatelji v sredo vložili v spodnji dom parlamenta v Rimu, bi na vseh javnih mestih, vključno s šolami, univerzami in trgovinami, prepovedal nošenje oblačil, ki v celoti zakrivajo telo in obraz. Med oblačili muslimank sta to burka in nikab, pri čemer prva tudi predel oči prekriva z mrežico, nikab pa ta del pušča odkrit.
Globa med 300 in 3000 evri
Kršiteljem prepovedi bi grozila globa v višini od 300 do 3000 evrov, poročajo tuje tiskovne agencije. Ukrep je del širšega zakona, ki poleg tega vključuje še nova pravila glede financiranja mošej in strožje kazni za spodbujanje k prisilnim porokam. Med drugim bi morale verske skupine, ki jih država uradno ne priznava, razkriti vsakršno financiranje iz tujine.
Po besedah ene od poslank Bratov Italije Sare Kelany je potreben, "da bi se borili proti ustvarjanju enklav in vzporednih družb, v katerih se izvaja šeriatsko pravo in ne italijanski pravni sistem, in kjer uspeva islamski fundamentalizem".
'Versko svobodo je treba izvajati na odprtem'
"Verska svoboda je sveta, a jo je treba izvajati na odprtem, v polnem spoštovanju naše ustave in načel italijanske države," je ob njej sporočil še eden od pobudnikov nove zakonodaje, poslanec in državni sekretar na pravosodnem ministrstvu Andrea Delmastro.
Kot je dejal, so se pri sestavljanju predloga zakona zgledovali po Franciji, prvi evropski državi, ki je leta 2011 uvedla popolno prepoved burk in nikabov. Odtlej je popolno ali delno prepoved islamskih oblačil, ki popolnoma zakrivajo telo in obraz, uvedlo še več drugih držav, med njimi Belgija, Danska, Švica in Avstrija.
