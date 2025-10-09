Italijanska vlada bi prepovedala popolno zakrivanje obraza na javnih mestih

Predlog zakona bi na vseh javnih mestih, vključno s šolami, univerzami in trgovinami, prepovedal nošenje oblačil, ki v celoti zakrivajo telo in obraz.

Predlog zakona, ki so ga predlagatelji v sredo vložili v spodnji dom parlamenta v Rimu, bi na vseh javnih mestih, vključno s šolami, univerzami in trgovinami, prepovedal nošenje oblačil, ki v celoti zakrivajo telo in obraz. Med oblačili muslimank sta to burka in nikab, pri čemer prva tudi predel oči prekriva z mrežico, nikab pa ta del pušča odkrit.

Kršiteljem prepovedi bi grozila globa v višini od 300 do 3000 evrov, poročajo tuje tiskovne agencije. Ukrep je del širšega zakona, ki poleg tega vključuje še nova pravila glede financiranja mošej in strožje kazni za spodbujanje k prisilnim porokam. Med drugim bi morale verske skupine, ki jih država uradno ne priznava, razkriti vsakršno financiranje iz tujine.

Po besedah ene od poslank Bratov Italije Sare Kelany je potreben, "da bi se borili proti ustvarjanju enklav in vzporednih družb, v katerih se izvaja šeriatsko pravo in ne italijanski pravni sistem, in kjer uspeva islamski fundamentalizem".