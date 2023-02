Predlog zakona: V zameno za darovanje organov zapornike morda čaka nižja kazen

Podpornica zakona Judith Garcia meni, da bo zakon z možnostjo darovanja zapornikom povrnil telesno avtonomijo in te njihove odločitev priznal s ponudbo za zmanjšanje kazni, njene besede povzema The Guardian .

Nov predlog zakona sta pripravila dva državna zakonodajalca, oba demokrata. Če bo zakon sprejet, bo program upravičenim zaprtim posameznikom omogočal, da svojo kazen zmanjšajo za najmanj 60 in največ 365 dni. Zaradi varnosti in nadzora bodo ustanovili tudi odbor, sestavljen iz petih članov.

Kljub temu pa je do zakona izrazil zadržek. "Zaskrbljeni smo zaradi možnosti prisile in vpliva neustrezne zdravstvene oskrbe v zaporih. Verjamemo, da se mora rešitev osredotočiti na temeljne strukturne težave, ki vodijo do zdravstvenih razlik, vključno s stalnim nepotrebnim zapiranjem toliko ljudi, ki bi lahko živeli svobodno in varno v naših skupnostih," je dejal White.

Trenutno ameriški zaporniki sicer lahko darujejo organe, a le če gre za člane ožje družine. Kljub temu pa številni državni zapori, vključno s tistimi v Massachusettsu, nimajo možnosti za darovanje organov ali kostnega mozga. V vseh državah je prepovedano darovanje organov usmrčenih zapornikov, tudi če so bili registrirani darovalci organov.