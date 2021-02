Predlogi za reformo Nata vključujejo krepitev skupnega proračuna

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je današnje pogovore o viziji Nato 2030 na splošno opisal kot zelo dober začetek razprave. Na konkretno vprašanje glede razprave o predlogu krepitve skupnega proračuna pa je na novinarski konferenci najprej izpostavil, da je predstavil vrsto predlogov, ki pokrivajo številna pomembna področja.

Poleg krepitve skupnega proračuna predlaga tudi jasnejše nacionalne cilje glede odpornosti, letni pregled ranljivosti ključne infrastrukture in tehnologij, novo zavezniško inovacijsko pobudo za zagotovitev tehnološke odličnosti Nata, krepitev usposabljanja in zmogljivosti v partnerskih državah in soseščini, krepitev sodelovanja s podobno mislečimi državami, krepitev političnega usklajevanja, nadgradnjo zavezniškega strateškega koncepta in naslovitev vprašanja vpliva podnebnih sprememb na varnost.

V ospredju pozornosti je sicer prav predlog krepitve skupnega proračuna za jedrne dejavnosti odvračanja in obrambe, na primer v podporo pri nameščanju zavezniških sil v vzhodnih članicah, pri varovanju zračnega prostora, pri pomorskih dejavnostih in pri izvajanju vaj.

Namen tega je po Stoltenbergovih besedah zaveznice spodbuditi, da prispevajo več zmogljivosti na ozemlju članic Nata. Sedaj stroške za zagotavljanje teh zmogljivosti krijejo zaveznice same, njegov predlog pa predvideva, da del teh stroškov pokrije Nato, je dejal. Ob tem je izpostavil, da so se vsi strinjali, da je treba okrepiti obrambne izdatke. Pri tem pa gre za nekaj drugega, gre za to, kako se porablja denar, gre za to, da se več denarja porabi skupaj, je pojasnil.

Natov proračun sedaj znaša 2,57 milijarde evrov. Slovenija vanj prispeva 5,9 milijona evrov ali 0,23 odstotka. Kolikšno naj bi bilo povečanje skupnega proračuna, za zdaj ni znano. Je pa o tem pričakovati še veliko razprave.

To je prvo ministrsko zasedanje z novo ameriško administracijo pod vodstvom predsednika Joeja Bidna, ki se ga udeležuje tudi novi ameriški obrambni minister Lloyd Austin. Ta je pred zasedanjem tvitnil, da bodo njegova sporočila kolegom jasna - da se morajo skupaj posvetovati, skupaj odločati skupaj in delovati. "Trdno verjamem, da so ZDA najmočnejše, ko delujejo kot del ekipe," je še zapisal.

Stoltenberg izpostavlja, da bo prvi vrh zavezništva z Bidnom, ki bi po neuradnih navedbah lahko bil konec junija, edinstvena priložnost za začetek novega poglavja v čezatlantskih odnosih in za okrepitev zavezništva, ki se sooča z vse močnejšo Kitajsko in vse agresivnejšo Rusijo.

Tudi od nove ameriške administracije je sicer pričakovati vztrajanje pri krepitvi obrambnih izdatkov v evropskih zaveznicah in Kanadi.

Ministri so danes znova pregledali napredek pri uresničevanju obrambnih ciljev. Letošnje leto bo po Stoltenbergovih besedah sedmo zaporedno leto krepitve obrambnih izdatkov, pri čemer so evropske zaveznice in Kanada od leta 2014 izdatke povečale za 190 milijard ameriških dolarjev.

Slovenija naj bi, upoštevaje novi zakon o naložbah v vojsko, ki pa še ne velja, po neuradnih informacijah letos namenila 1,29 odstotka BDP za obrambo in 15,38 odstotka obrambnega proračuna za naložbe. To je še daleč od omenjenih Natovih ciljev dveh in dvajsetih odstotkov, ki naj bi jih zaveznice izpolnile do leta 2024.