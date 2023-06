Predmete, ki so jih našli pri rezervoarju na Portugalskem, poslali na analizo

Portugalski policisti so prejšnji teden v povezavi z izginotjem Madeleine McCann ob pomoči nemških kolegov preiskali rezervoar Arade na Portugalskem. Našli so več predmetov, ki so jih zdaj poslali v analizo. Po besedah tožilcev iz Braunschweiga je še prezgodaj za ugibanja, ali so predmeti kakorkoli povezani s pogrešano deklico.

V zadnji izjavi, ki jo povzemajo britanski mediji, je državno tožilstvo v Braunschweigu sporočilo: "Iskalna akcija, ki je bila izvedena prejšnji teden na območju rezervoarja Arade na Portugalskem, se je končala v četrtek, po treh dneh. Predhodno je bilo natančno določeno območje, ki je bilo nato v celoti preiskano za morebitne dokaze. Zasegli smo številne predmete, ki bodo pregledani v prihodnjih dneh in tednih. Ni še mogoče reči, ali so dejansko povezani s primerom Madeleine McCann."

Zahvalili so se kolegom iz Združenega kraljestva in Portugalske ter osebju nemškega Zveznega urada kriminalistične policije za "izjemno in zelo konstruktivno" sodelovanje.

"Pričakujemo, da se bodo preiskave, ki v Braunschweigu potekajo proti 46-letnemu osumljencu, nadaljevale še nekaj časa," so še dodali. Izjava se nanaša na glavnega osumljenca v primeru – Christiana B, ki pa zanika kakršnokoli vpletenost.