Predor Karavanke znova prevozen, zastoji na obvoznicah

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, ki so ga zaprli v obe smeri zaradi okvare vozila, je proti Avstriji je tri kilometre dolg zastoj. Predor je spet prevozen. "Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod, Lipce," so sporočili s Prometno informacijskega centra.

Zastoji so tudi na hitri cesti Škofije - Koper pred priključkom Koper center, Slavček proti Izoli.

Na štajerski avtocesti so zastoji pred delovno zaporo med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru.