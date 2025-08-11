Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Predor Karavanke znova prevozen, zastoji na obvoznicah

Ljubljana, 11. 08. 2025 15.54 | Posodobljeno pred 36 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
3

Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in počivališča Barje mimo Kozarij naprej proti Vrhniki. Na primorski avtocesti vozila čakajo na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, pred predorom Karavanke pa je 3 kilometre dolg zastoj.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, ki so ga zaprli v obe smeri zaradi okvare vozila, je proti Avstriji je tri kilometre dolg zastoj. Predor je spet prevozen. "Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod, Lipce," so sporočili s Prometno informacijskega centra.

Zastoji so tudi na hitri cesti Škofije - Koper pred priključkom Koper center, Slavček proti Izoli. 

Na štajerski avtocesti so zastoji pred delovno zaporo med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Predor Karavanke
Predor Karavanke FOTO: Bobo

Vozila čakajo tudi na cestah Ljubljana - Brezovica, Izola - Strunjan in Lesce - Bled.

Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč.

promet predor karavanke zaprt okvara vozila
Naslednji članek

Jata meduz zaustavila jedrsko elektrarno v Franciji

Naslednji članek

Hrvati zaradi nevarne vožnje z gliserjem kaznovali 11 Slovencev

SORODNI ČLANKI

Pred predorom Karavanke še vedno večkilometrski zastoj

Na cestah vse daljši zastoji: najhuje pred predorom Karavanke

Nov mejnik pri izgradnji druge cevi karavanškega predora

Staro karavanško cev bi radi obnavljali Slovenci, Avstrijci in Turki

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2mt8
11. 08. 2025 16.36
Spet je BMW crknu...
ODGOVORI
0 0
Primula1
11. 08. 2025 16.35
Spet samo vprašam, a Alenka je še ministrica?!
ODGOVORI
0 0
brezveze13
11. 08. 2025 16.27
preden bo predor karavanke dokončno zgrajen bomo v takšnem trendu že rabili tropasovno cev
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089