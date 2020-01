Odkrili več kot kilometer dolg tihotapski predor

Na meji med Združenimi državami in Mehiko so odkrili doslej najdaljši tihotapski predor, dolg natanko 1313 metrov. Sicer ozek podzemni prehod je izjemno dobro opremljen; ima prezračevalni sistem, črpalke za vodo, elektriko, tire, po katerih so prevažali nelegalni tovor, in celo dvigalo.

Ameriške oblasti v predoru niso našle droge, prav tako niso nikogar aretirali in vsaj uradno še ni znano, kdo naj bi ga zgradil in uporabljal. A na območju, kjer so ga odkrili – predor povezuje industrijsko cono mehiške Tijuane z območjem kalifornijskega mesta San Diego – deluje kartel Sinaloa, ki ga Washington uvršča med največje kriminalne organizacije na svetu. Predor so odkrili že avgusta, a so javnost o tem obvestili šele zdaj. Kriminalci se na meji med ZDA in Mehiko sicer pogosto poslužujejo tovrstnega načina tihotapljenja, oblasti pa so v preteklih letih odkrile že več predorov.