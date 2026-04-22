Predporočni izziv: turistka poškodovala znameniti vodnjak v Firencah

Turistka je v vodnjak na priljubljenem Trgu sinjorije (italijansko Piazza della Signoria) vstopila tako, da je preskočila ograjo in rob bazena, da pa ne bi stopila v vodo, se je povzpela na noge konja, ki nosi školjko, na kateri stoji Neptun.

Po ugotovitvah policije se je hotela 28-letnica dotakniti intimnih delov kipa rimskega boga morja v okviru predporočnega izziva. A še preden je to storila, so jo z vodnjaka odstranili policisti, podvig pa ji je prinesel ovadbo zaradi poškodovanja spomenika.

S svojim ravnanjem je namreč na fontani, delu italijanskega kiparja in arhitekta Bartolomea Ammannatija iz 16. stoletja, povzročila za približno 5000 evrov škode. Po navedbah strokovnjakov je povzročila sicer majhne, a nezanemarljive poškodbe "na nogah konja, po katerih je hodila, kot tudi na frizu, za katerega se je oprijela, da ne bi zdrsnila".

Firence, glavno mesto italijanske Toskane, zaradi renesančne umetnosti in arhitekture ter galerij letno obiščejo milijoni turistov. Zgodovinsko središče mesta z vrsto pomembnih palač, katedral, trgov in kipov je uvrščeno na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine.