Tujina

Predporočni izziv: turistka poškodovala znameniti vodnjak v Firencah

Firence, 22. 04. 2026 16.15 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
STA D.L.
Neptunov vodnjak v Firencah

V zgodovinskem središču Firenc je 28-letna tuja turistka v soboto v okviru predporočnega izziva plezala na Neptunov vodnjak in na njem povzročila za okoli 5000 evrov škode. Žensko je mestna policija sicer z vodnjaka nemudoma odstranila in jo ovadila zaradi poškodovanja umetniško-arhitekturnega spomenika.

Neptunov vodnjak v Firencah
Neptunov vodnjak v Firencah
FOTO: Shutterstock

Turistka je v vodnjak na priljubljenem Trgu sinjorije (italijansko Piazza della Signoria) vstopila tako, da je preskočila ograjo in rob bazena, da pa ne bi stopila v vodo, se je povzpela na noge konja, ki nosi školjko, na kateri stoji Neptun.

Po ugotovitvah policije se je hotela 28-letnica dotakniti intimnih delov kipa rimskega boga morja v okviru predporočnega izziva. A še preden je to storila, so jo z vodnjaka odstranili policisti, podvig pa ji je prinesel ovadbo zaradi poškodovanja spomenika.

S svojim ravnanjem je namreč na fontani, delu italijanskega kiparja in arhitekta Bartolomea Ammannatija iz 16. stoletja, povzročila za približno 5000 evrov škode. Po navedbah strokovnjakov je povzročila sicer majhne, a nezanemarljive poškodbe "na nogah konja, po katerih je hodila, kot tudi na frizu, za katerega se je oprijela, da ne bi zdrsnila".

Firence, glavno mesto italijanske Toskane, zaradi renesančne umetnosti in arhitekture ter galerij letno obiščejo milijoni turistov. Zgodovinsko središče mesta z vrsto pomembnih palač, katedral, trgov in kipov je uvrščeno na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine.

Firence Neptunov vodnjak turizem kulturna dediščina incident

Po več kot 130 letih ugaša jeklarsko srce Zenice

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vvvilice
22. 04. 2026 18.00
O bogi narod.
Odgovori
+1
1 0
graf
22. 04. 2026 17.24
Eni mislijo da zanje pravila ne veljajo , večini obiskovalcev je kristalno jasno da nimajo kaj za iskat znotraj ograje vodnjaka , ampak vedno se najde kakšna "vplivnica" ki misli da je ograja tam za okras ! Verjamem da mestoki vodnjak vzdržuje nabere dovolj denarja od obiskovalcev da postavijo višjo ograjo da bo mir ...
Odgovori
+2
2 0
ap100
22. 04. 2026 17.24
poškodovanje se zaračuna 3xtno - nujno
Odgovori
+3
3 0
Bananistanec
22. 04. 2026 18.03
Se strinjam, ampak le po dveh letih zapora brez sojenja
Odgovori
0 0
Portal
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Koliko časa še pred zasloni? Razlogi za družinski odklop
Koliko časa še pred zasloni? Razlogi za družinski odklop
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
zadovoljna
Portal
Viralni posnetek ženske, ki se ni zmenila za Harryja in Meghan
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
To je Neži spremenilo življenje
To je Neži spremenilo življenje
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
vizita
Portal
Zakaj vas napenja, če jeste zdravo
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
cekin
Portal
Le ena država se lahko popolnoma prehrani sama
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
Najbogatejši Ukrajinec za stanovanje v Monaku odštel 471 milijonov
Najbogatejši Ukrajinec za stanovanje v Monaku odštel 471 milijonov
moskisvet
Portal
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
dominvrt
Portal
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
okusno
Portal
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
voyo
Portal
Modri ogljik
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
