Predporočno slavje neveste Habibe rešilo življenja celotne vasi

Predporočno slavje so v trenutku, ko so se začela tresti tla, ujeli tudi na posnetku.

30-letni ženin Mohammed Boudad je povedal, da njegovo celotno telo drhtelo od strahu za njegovo ženo, medtem ko je v svoji vasi čakal na novice iz Ighil Ntalghoumta. "Želeli smo praznovati, nato pa nas je zadel potres. Nisem vedel, ali naj me skrbi za svojo vas ali njeno."

Vas 22-letne Habibe Ajdir je povsem uničena, veliko ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Vendar poudarjajo, da so ena redkih vasi na širšem območju, kjer ni bilo smrti ali resnih poškodb. Lažje je bil poškodovan le osemletni deček.

Zabava je bila tradicionalno predporočno slavje, ki ga je priredila nevestina družina, preden naj bi naslednji dan odpotovala v hišo ženina Boudada, ki je čakal v Kettouju. Kljub nesreči je Habibe v soboto odpotovala v Kettou z Boudadovim bratom in njegovo ženo, ki sta bila na zabavi, za seboj pa pustila svoja poročna darila. Ceste so bile tako slabe, da so morali vso pot pešačiti.