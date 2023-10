Predrzni tat se je pretvarjal, da je izložbena lutka, nato ukradel nakit

22-letnik je z nakupovalno vrečko v roki mirno stal pred eno od trgovin in se pretvarjal, da je izložbena lutka. Ni namreč želel, da bi ga varnostniki na nadzornih kamerah opazili, so pojasnili na policiji. Ko se je nakupovalno središče zaprlo in se je počutil "varno", je plenil po stojnici z nakitom.

Ob drugi priložnosti je pozno večerjal v restavraciji in čakal, da trgovine v nakupovalnem središču zaprejo svoja vrata. Nato je izkoristil priložnost, se prikradel v eno od luksuznih trgovin, stara oblačila zamenjal za nova in se vrnil nazaj v restavracijo, je pojasnila varšavska policija.

V tretjem primeru pa je po zaprtju iz več trgovin v drugem nakupovalnem centru ukradel denar in druge predmete.

Na koncu se je njegova sreča iztekla, saj so ga zalotili varnostniki in poklicali policijo. Moški je obtožen tatvine in vloma, grozi mu do 10 let zapora. Tožilstvo je zanj zahtevalo trimesečni pripor do začetka sojenja.