Predsednica Evropske centralne banke: Inflacija je še vedno previsoka

Območje z evrom je maja na letni ravni zabeležilo 6,1-odstotno inflacijo, potem ko so se cene življenjskih potrebščin aprila na letni ravni povečale za sedem odstotkov, v prvi oceni ugotavlja evropski statistični urad Eurostat. Cilj ECB je umiriti inflacijo na dva odstotka.

Kot ugotavlja predsednica ECB, ki je v svojem nagovoru boj z inflacijo primerjala z letom letala, se bližajo ugodni višini letenja, a niso še tam. "Kar pomeni, da se moramo še naprej vzpenjati, vendar ne tako hitro," je ocenila.

Pri tem se postavlja vprašanje, koliko višje se bo treba še dvigniti. "Letalo se mora povzpeti dovolj visoko, da doseže svoj cilj – vendar ne tako visoko, da bi ga preseglo," je poudarila.

Medtem ko so se cene energije v zadnjem času znižale, zahteve po višjih plačah zdaj postajajo eno pomembnejših gonil inflacije, je dejala Lagardova. To je še posebej opazno v največjem evropskem gospodarstvu, Nemčiji, kjer so sindikati v zadnjih mesecih izpogajali opazne dvige plač.