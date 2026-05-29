Predsednica Evropske komisije naznanila sprostitev 16 milijard evrov za Madžarsko

Kot je po srečanju z madžarskim premierjem Petrom Magyarjem pojasnila Ursula von der Leyen, lahko Bruselj 10 milijard evrov iz evropskega sklada za okrevanje po pandemiji covida-19 sprosti na podlagi strukturnih reform na področjih boja proti korupciji, vladavine prava in javnega naročanja, ki se jih je nova madžarska vlada že lotila. Poleg tega so se dogovorili o naložbah, ki jih bo Madžarska izvedla v okviru spremenjenega načrta za okrevanje in odpornost. Viri na komisiji pričakujejo, da bo Budimpešta spremenjeni načrt v Bruselj poslala že prihodnji teden, Evropska komisija in Svet EU pa ga bosta nato predvidoma potrdila do sredine julija. Madžarske oblasti bodo imele zatem do konca avgusta čas za izvedbo vseh reform in naložb, če bodo želele prejeti vsa sredstva iz sklada za okrevanje. Bruselj jih bo nato izplačal do konca leta.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Bruslju pozdravila madžarskega premierja Petra Magyarja. FOTO: AP

"Bistven napredek smo dosegli tudi na področju kohezijskih sredstev," je na novinarski konferenci še poudarila predsednica komisije in naznanila sprostitev 6,4 milijarde evrov iz evropskih kohezijskih skladov. Ta sredstva je Bruselj med drugim zablokiral zaradi madžarskega nespoštovanja pravil na področjih vladavine prava in akademske svobode pod nekdanjo vlado Viktorja Orbana. Madžarski sta bili sicer v okviru proračuna EU na voljo še dodatni dve milijardi evrov kohezijskih sredstev, a bo zaradi neizpolnitve rokov za črpanje ostala brez njih. Magyar se je predsednici Evropske komisije osebno zahvalil za sodelovanje, pri čemer je spomnil, da so pogajanja začeli pred petimi tedni po zmagi njegove stranke Tisza na madžarskih parlamentarnih volitvah 12. aprila.