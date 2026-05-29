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Predsednica Evropske komisije naznanila sprostitev 16 milijard evrov za Madžarsko

Bruselj / Budimpešta, 29. 05. 2026 15.40 pred 27 dnevi 3 min branja 2

Avtor:
STA Ti.Š.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Bruslju pozdravila madžarskega premierja Petra Magyarja.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Magyar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostitvi več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev, namenjenih Madžarski. Budimpešta se je v zameno za sprostitev zamrznjenih sredstev zavezala k izvedbi reform in naložb.

Kot je po srečanju z madžarskim premierjem Petrom Magyarjem pojasnila Ursula von der Leyen, lahko Bruselj 10 milijard evrov iz evropskega sklada za okrevanje po pandemiji covida-19 sprosti na podlagi strukturnih reform na področjih boja proti korupciji, vladavine prava in javnega naročanja, ki se jih je nova madžarska vlada že lotila. Poleg tega so se dogovorili o naložbah, ki jih bo Madžarska izvedla v okviru spremenjenega načrta za okrevanje in odpornost.

Viri na komisiji pričakujejo, da bo Budimpešta spremenjeni načrt v Bruselj poslala že prihodnji teden, Evropska komisija in Svet EU pa ga bosta nato predvidoma potrdila do sredine julija. Madžarske oblasti bodo imele zatem do konca avgusta čas za izvedbo vseh reform in naložb, če bodo želele prejeti vsa sredstva iz sklada za okrevanje. Bruselj jih bo nato izplačal do konca leta.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Bruslju pozdravila madžarskega premierja Petra Magyarja.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Bruslju pozdravila madžarskega premierja Petra Magyarja.
FOTO: AP

"Bistven napredek smo dosegli tudi na področju kohezijskih sredstev," je na novinarski konferenci še poudarila predsednica komisije in naznanila sprostitev 6,4 milijarde evrov iz evropskih kohezijskih skladov. Ta sredstva je Bruselj med drugim zablokiral zaradi madžarskega nespoštovanja pravil na področjih vladavine prava in akademske svobode pod nekdanjo vlado Viktorja Orbana.

Madžarski sta bili sicer v okviru proračuna EU na voljo še dodatni dve milijardi evrov kohezijskih sredstev, a bo zaradi neizpolnitve rokov za črpanje ostala brez njih.

Magyar se je predsednici Evropske komisije osebno zahvalil za sodelovanje, pri čemer je spomnil, da so pogajanja začeli pred petimi tedni po zmagi njegove stranke Tisza na madžarskih parlamentarnih volitvah 12. aprila.

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"Tu smo samo tri tedne po oblikovanju nove madžarske vlade in smo že dosegli zgodovinski dogovor, ki je zelo pomemben za madžarski narod in mojo ljubljeno Madžarsko," je povedal. Teh 16,4 milijarde evrov, kolikor bo Madžarski na voljo, je namreč okoli 13 odstotkov njenega proračuna, je ponazoril.

Napovedal je, da bodo s temi sredstvi znova zagnali madžarsko gospodarstvo in obnovili javne storitve. Med drugim jih bodo namenili za podporo malim in srednje velikim podjetjem, razvoj električnih omrežij, da bi znižali cene elektrike, nakup novih vlakov. Vložili jih bodo tudi v zdravstvo in izobraževanje.

"Vemo, da nas čaka veliko dela, da moramo potrditi veliko zakonodaje, vendar pa je dobra novica, da ima Madžarska trenutno najbolj trdno vladno večino v Evropi," je poudaril.

Oba z Von der Leyenovo sta ob tem zatrdila, da današnji pogovori niso povezani z madžarsko blokado približevanja Ukrajine Evropski uniji.

Današnji dogovor voditeljev kaže na izboljšanje odnosov med Brusljem in Budimpešto, potem ko se je zdaj že nekdanji desničarski premier Orban večkrat zapletel v spore z EU, med drugim zaradi kršenja vladavine prava. Pogosto je blokiral tudi različne pobude unije, predvsem v zvezi s podporo Ukrajini.

Madžarska EU Peter Magyar Ursula von der Leyen sredstva sprostitev
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KOMENTARJI2

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tornadotex
29. 05. 2026 18.51
Končno tudi Madžari dobijo prepotrebne miljarde, katerih jim je odrekal Orbanos,lagal svojemu ljudstvu in simpatiziral z Putinom.Madžari končno dihajo,medtem ko Putinov podeljček težke dneve preživlja kot izobčenec na golem otoku..
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+0
3 3
Yon Dan
29. 05. 2026 17.50
Madžarska se je prodala hudiču z novim predsednikom.
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